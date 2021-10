Elizondo vuelve a bailar

Ni siquiera la pandemia ha sido capaz de frenar la pasión que los habitantes del valle de Baztan sienten por sus fiestas. En este caso, fueron tres acontecimientos los que se reunieron en la plaza de los Fueros: el Dantzari Eguna, la feria artesanal y el mercadillo tradicional que se celebra todos los fines de semana.

“El Dantzari Eguna comenzó en 1967 en Biarritz, y la de este año es la primera que se organiza tras los meses de pandemia”, declaró Pedro Romeo Lizarraga, presidente de la Federación Vasca de Danza. “Hemos notado que todo el valle de Baztan estaba muy ilusionado con que se volviera a celebrar el Dantzari Eguna, y por eso nos hemos esforzado para que se pudiera disfrutar por todo lo alto. Estamos muy satisfechos de que la gente se lo esté pasando bien, pero también de que los bailarines y músicos vuelvan a ejercer su profesión. Por culpa de la pandemia, muchos grupos de dantzaris se han disuelto debido a que no podían ensayar”.

CATORCE PUESTOS

“Se nota que la gente tiene ganas de hacer planes distintos que, hace unos meses, no se podían”. Esta es una constante que comparten los propietarios de los catorce puestos de productos locales distribuidos por la plaza de los Fueros de Elizondo. “Tienen ganas de salir”, comenta Peio Arzeta Berasategui mientras vende un llavero con forma de hongo a una señora. “Llevo diez años tallando en madera. Es una actividad que me relaja y que, según vas haciendo más y más, te engancha y no puedes parar”, añade un Peio que tarda unas quince horas en tallar los escudos de fútbol, los lauburus y los relojes que expone en su mostrador.

“Yo he notado que la gente está comprando artículos de Baztan mucho más que antes de la pandemia”. Así lo ve Patricia Tornero Vidal, una valenciana que lleva quince años viviendo en Erratzu. Allí hace pan y quesos ecológicos de vaca. Patricia estudió ganadería y se formó en el mundo de los lácteos. Además, fue finalista en el 10º Campeonato de los Mejores Quesos de España.

Edurne Gárate Gárate lleva más de 40 años como artesana, y vino desde Bilbao para participar en la feria artesanal de Elizondo. Ella nació en Elgoibar, y fue su madre la que le enseñó todo lo que necesitaba saber sobre el mundo de la marroquinería y el trato de la piel y del cuero. Por ejemplo, sobre la importancia del tacto, o que la piel más clara es de oveja y la más oscura es de ternera. “Después de tanto tiempo sigo aprendiendo cosas”, comentó Edurne. “Es muy gratificante volver a Elizondo y a este tipo de ferias, donde mezclo el trabajo con el ocio. Además, me sirve para volver a ver a antiguos clientes y amigos”, añadió.

Maite Gorrea Bilbao vino desde Acedo, y es la encargada del puesto de faldas, pololos, delantales y pañuelos. Por su parte, Silbia Bidarte Maestresalas vende jerséis y chaquetas de punto y de segunda mano que hace ella misma. “La influencia me viene de mi madre, que era modista y me enseñó a coser con trece años”, explicó. Todos esperan volver a verse el año que viene.