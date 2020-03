Turismo de Baztan-Bidasoa da por perdida la campaña de Semana Santa

21/03/2020 a las 06:00

El presidente de la Baztan-Bidasoa Turismoa Elkartea (Asociación Turística de Baztan-Bidasoa), Patxiku Irisarri, da por perdida la campaña de Semana Santa, una de las fuertes del año. Sus previsiones, que supondría un duro revés en los ingresos del sector, se apoyan en el alcance de las consecuencias de las restricciones para frenar el avance del coronavirus, que se aprecian en el vacío en el actual Puente de San José.

“Ahora mismo, no hay nadie en San José. En este momento, casas rurales, hoteles y albergues están cerrados ”, apunta Irisarri. “En principio desde el Gobierno central se apunta al confinamiento hasta el día 31 y Ábalos habla de otros quince días. Así las cosas, en Semana Santa no se espera a nadie. Ya se está anulando casi todo. Estamos a tres semanas y no se va a llenar. Las previsiones a más largo plazo son difíciles de hacer, pero, ¡cuidado! todavía con el puente del 1 de mayo. A ver si llegamos a ese fin de semana sin restricciones”.

La asociación a la que representa cuenta con una base de 80 socios y una garantía de empleo para unas 130 o 150 personas. Engloba a casas rurales, albergues, hoteles y empresas de actividades, como los parques de aventura Irisarri Land o BKZ. “Irisarri Land -señala el presidente de Baztan-Bidasoa Turismoa Elkartea- no ha abierto este puente, que había previsto”. Según precisa, existen otras 120 o 130 casas rurales en el propio área de cobertura que no están inscritas en la agrupación.

Traducido a una tabla de resultados, el balance del actual panorama vaticina pérdidas. “Decimos que en los dos primeros meses no suele haber mucho trabajo. Algunas casas rurales aprovechan enero, después de Reyes, para cerrar y hacer obras de mantenimiento. Nos encontramos en el tercer mes, que está inutilizado. Con la situación de abril, tenemos nuestras dudas de cómo vamos a llegar a final de año. Hablamos de los cuatro primeros meses perdidos. Para recuperar el año va a ser casi imposible. Va a ser éste un año de transición para todos”, señala Patxiku Irisarri.

POSIBILIDAD DE ERTES

Entre las incógnitas generadas, los componentes de la asociación turística se preguntan por el modo en que los autónomos que están al frente de casas o apartamentos rurales podrán recibir las ayudas prometidas desde el Gobierno central. “Hay empresas grandes, como Irisarri Land , BKZ e incluso restaurantes que ya han empezado a plantearse ERTES para su plantilla”, afirma Irisarri.

Las afecciones en materia económica alcanzan, bajo su perspectiva, a empresas de servicios, como, por ejemplo, lavanderías. También se resentirán los reclamos turísticos, tipo museos o cuevas, que son parte de la atracción para los turistas que se alojan en la zona en períodos determinados del año como el actual Puente de San José o Semana Santa.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.