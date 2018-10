CC OO critica que en el CIP Sakana se pide euskera para dar clases en FP castellano

Actualizada 15/10/2018 a las 16:22

El sindicato CC OO ha criticado que en el CIP Sakana "se está contratando profesorado de las listas de euskera para impartir clases en ciclos de FP en castellano".



CC OO ha señalado en una nota que "el motivo para hacer esto, según el equipo directivo del propio centro y el departamento de Educación de Gobierno de Navarra, desde su servicio de inspección, es que parte del alumnado (cerca del 50%) proviene del modelo D, es decir, ha realizado sus estudios obligatorios en euskera". "Nos encontramos, pues, con un requisito nada desdeñable (estar en posesión del C1 en euskera o el EGA) para dar clases en castellano y preparar materiales en castellano", ha advertido el sindicato.



CC OO ha considerado que esta decisión supone "un exceso evidente ya que se quita un puesto de trabajo que venía funcionando correctamente, para poner a otro cuyo perfil en euskera no se ajusta a lo que va a impartir, dado que el módulo es en castellano".



El sindicato ha explicado que en diversos foros, incluido el Parlamento de Navarra, ha defendido que el euskera "forma parte de nuestro acervo cultural y como tal deben garantizarse unos derechos lingüísticos". "Para ello es necesario avanzar en el tratamiento del euskera, pero ello nada tienen que ver con este exceso", ha indicado.



Según ha añadido, "los perfiles asignados a los puestos de trabajo de las administraciones deben responder a sus funciones comunicativas".



CC OO ha subrayado que "caben otras fórmulas menos arbitrarias para fomentar el uso del euskera". Así, ha señalado que "al profesorado de las listas de castellano se les podía ofrecer la formación adecuada (entendemos que tener unos conocimientos básicos de euskera puede venir bien para trabajar en un contexto bilingüe como el de la Sakana)". Por otro lado, ha afirmado que "si existiera alumnado suficiente con estas características debería plantearse la conveniencia de poner en marcha nuevos ciclos de FP en euskera".



En todo caso, el sindicato ha señalado que "lo que no tiene justificación alguna es que una vez puesto en marcha y funcionando adecuadamente con la satisfacción del alumnado en general, se cambie el requisito de una plaza exigiendo un perfil que no se necesita para impartirlo, y es misión de este gobierno precisamente hacer políticas en esta dirección, en la de seducir y conquistar y no al contrario, en el rechazo o el abuso".



Para "fomentar el uso del euskera y su normalización", CC OO se ha mostrado "más favorable a los estímulos positivos en lugar de la imposición".



Por último, CC OO ha criticado que este cambio se produzca "con el colectivo más vulnerable, el profesorado contratado, aprovechando esa indefensión a que está sometido y no se produzca con el profesorado funcionario definitivo del propio centro".

