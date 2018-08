Varias familias denuncian el abandono del servicio de pediatría en Leitza y Goizueta

Actualizada 09/08/2018 a las 10:12

Familias han pedido al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra que "garantice el servicio de pediatría en los centros de salud de Leitza y Goizueta" y también han reclamado que "se tenga en cuenta la realidad lingüística" de esta zona, que "sean garantizados los derechos lingüísticos de la población infantil" y que "el servicio de pediatría sea en euskera".

Las familias han señalado, en un comunicado, que en un momento en el que "es difícil cubrir las plazas de pediatría con pediatras", no se oponen a que se haga por médicos de familia, aunque han solicitado al Departamento de Salud que "esta situación sea limitada en el tiempo" y que "sean pediatras los que atiendan a la población infantil".

Según han señalado, el pasado 19 de junio representantes de los Ayuntamientos de Leitza, Areso, Goizueta y Arano, así como un miembro de la AMPA-Denok Bat Elkartea de Leitza, una representante de los Servicios Sociales de Base, el médico del Consultorio de Goizueta y una enfermera del centro de Salud de Leitza, mantuvieron una reunión con el representante de Atención Primaria del Gobierno de Navarra, quién informó en el Consejo Comarcal de Salud sobre la situación del servicio de pediatría de los Centros de Salud de Leitza y Goizueta.

En este sentido, las familias han detallado que desde que se jubiló el anterior profesional, "no se ha logrado dar estabilidad a esta plaza, y hemos conocido a varios profesionales de pediatría".

"Hoy por hoy, en el caso de Leitza y Areso, el servicio se está dando gracias a la voluntad de la anterior pediatra que acude al centro de Leitza dos tardes a la semana una vez acabada la jornada en su lugar de trabajo correspondiente. Pero creemos, que un servicio básico y que debiera ser universal como es el caso, no puede estar a expensas de una labor voluntaria", han reivindicado.

Además, según han indicado las familias, "en el caso de la población infantil de Goizueta y Arano, tienen que desplazarse hasta Leitza para poder recibir el servicio, cuando antes, el mismo servicio era dado en el centro de salud de Goizueta".

En su opinión, "es evidente que hay un déficit de pediatras, un problema que no es exclusivo de Navarra, sino que se produce también en el resto del Estado". "Somos muy conscientes de la realidad en la que nos encontramos. Una situación que se viene arrastrando desde hace años, donde las medidas de ámbito estatal así como las reformas y recortes de gobiernos anteriores de UPN y PSN han repercutido en las condiciones laborales y en la calidad del servicio de pediatría, así como en médicos de atención primaria y en el resto de profesionales", han agregado.

Para las familias, "la situación actual es fruto de decisiones y medidas políticas muy desacertadas y tomadas antes de la actual legislatura", por lo que, según han indicado, no comparten "la utilización política que están haciendo varios partidos respecto a este tema".

"Creemos que la situación es delicada al no contar por el momento con un pediatra fijo en nuestra localidad. No es nuestra intención alarmar a la ciudadanía, ya que vemos que la población infantil no está desatendida. Son los médicos de cabecera los que a falta de pediatra prestan esta atención en horario diurno, y en horario de urgencias y fines de semana. Aún así, apostamos por el modelo de que sean pediatras los que atiendan a la población infantil", han concluido.

Selección DN+