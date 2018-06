Solana lamenta que no se haya profundizado más en el "caso Ultzama"

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha señalado, tras desestimar la Audiencia Provincial de Navarra el recurso de apelación interpuesto por el Ejecutivo en relación con la planta de biogás de la Ultzama, que "sorprende que no se haya sido capaz de entrar al fondo".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Solana ha cuestionado que se quiera "hacer entender que unas facturas duplicadas no son documentos falsificados o no suponen falsedad documental". "Interpretamos en su momento que son dos facturas para la misma cuestión. No se ha entrado al fondo de la cuestión", ha comentado.

Solana ha señalado que "un desacuerdo con la decisión de la Fiscalía llevó al Gobierno de Navarra a poner una querella que en un primer momento el juzgado inadmitió y se recurrió". "Ahora se ha desestimado ese recurso y esta vía queda terminada en este punto", ha dicho.

No obstante, ha afirmado que "hay otra vía abierta que es la del Tribunal de Cuentas, que sigue su procedimiento, sigue su marcha y por tanto también tendremos que ver cómo evoluciona".

