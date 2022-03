Alumnos de Torre Monreal de Tudela se suman a la Semana de la Inteligencia Artificial

Cuarenta de los 77 alumnos del Colegio Público de Educación Especial Torre Monreal de Tudela, con edades entre 12 y 22 años, participan en la Semana Escolar de la Inteligencia Artificial (IA), una iniciativa de la Fundación LuzIA cuyo fin es promover una IA ética, inclusiva y humanizada, y cuyo patronato lo forman el Gobierno de Navarra y las compañías Helphone, IAR, Fundación ARPA, EXKAL, Veri-das, das-Nano y Fundación Industrial Navarra, siendo Caja Rural miembro protector.

Como apunta Fernando Ruiz Tadeo, responsable de la Semana Escolar de la IA, se está realizando esta iniciativa de acercar la digitalización y la inteligencia artificial a los colegios en cuatro “centros piloto”. En tres de Pamplona ya se ha llevado a cabo y Torre Monreal de Tudela es el último hasta ahora ya que la idea “es extenderlo a todos los centros de Navarra, principalmente porque la IA está ya muy presente en nuestras vidas, pero es que en la de los estudiantes va a estar cada vez más y queremos que estén concienciados de lo que es, que usos tiene y sus aspectos éticos”, señala.

Para esa extensión a todos los colegios dice que hay tres departamentos del Gobierno de Navarra “colaborando e impulsando llevar la IA a la sociedad”.

FUTURO LABORAL

Ruiz, quien en la presentación de esta iniciativa en Torre Monreal ha estado acompañado por el director del centro, José Luis Gamen Petit, y Miguel Albizu Moreno, de Caja Rural, afirma que en los centros de Educación Especial esta semana tiene “un valor más”. Y es que, como apunta, “una de las partes negativas de la IA es que muchas de las cosas que se hacen ahora de una manera, en el futuro no se van a hacer igual, y eso puede afectar a temas laborales, en general, pero más a personas con discapacidad intelectual”.

En este sentido, dice que, dentro del proceso de utilización de la IA “hay una tarea que hay que hacer, que es entrenar a la Inteligencia Artificial, ya que no hay ninguna que funcione si alguien antes no la ha entrenado”. “Ese proceso de entrenamiento, identificar, clasificar imágenes, sonidos, etc. que luego muestras a la IA para que aprenda es una tarea fundamental, que suele ser sencilla, repetitiva y requiere mucha concentración. Y precisamente este tipo de alumnado da la sensación de que encaja perfectamente. Pensamos que, en el futuro, puede ser una salida laboral perfecta para ellos. Es un mercado laboral que puede ser enorme y pueden tener un futuro importante. Es un trabajo de calidad”, indica. Añade que otro de los fines que persiguen es “integrar a todo el mundo en lo que es la IA y la digitalización”.

Torre Monreal es el segundo centro de Educación Especial que acoge esta iniciativa -ya se hizo en ‘El Molino’, de Pamplona-. Los 40 alumnos participantes, distribuidos en diez grupos, han realizado durante estos días juegos de programación con dibujos animados “y entrenan un sistema de IA clasificando imágenes para enseñar a la Inteligencia Artificial, por ejemplo, a aprender qué es un animal marino y qué no lo es”, explica. También han trabajado en verificar imágenes de personas -unas reales y otras falsas generadas por IA-. Ruiz califica la iniciativa de muy positiva.

José Luis Gamen ha agradecido a Ruiz haberles hecho ver que la IA “tenía un espacio en los centros de Educación Especial y en los alumnos con necesidades educativas especiales”. “Estamos muy contentos porque los alumnos y alumnas están participando intensamente. Se constata que alumnos de nuestros centros pueden desarrollar este tipo de actividades con éxito. Incluso me atrevo a decir que determinadas tipologías de alumnado de nuestros centros tienen unas características y capacidades que les hacen ser personas idóneas para muchas de las actividades que se desarrollan desde la IA, y que además se sienten muy cómodas en este tipo de tareas”, comenta.