Tudela cierra cautelarmente un bar por incumplir la normativa sanitaria

Zona de fregadero con baldosas estropeadas y paredes y techos desconchados no siendo lisos, impermeables y de fácil limpieza y desinfección; no existe dotación de agua caliente en lavamanos de accionamiento no manual de la barra y de la zona de manipulación; no dispone de elementos para la higienización de la vajilla y útiles por métodos mecánicos (lavavajillas); en vitrina almacena preparados cárnicos frescos (salchichas y pinchos de carne) y carne picada no estando permitido el local para la elaboración de alimentos -dispone de una plancha de tamaño grande-; las salsas se encontraban expuestas a temperatura ambiente debiéndose conservar en refrigeración una vez abiertas; las cámaras refrigeradoras estaban en estado deficiente de limpieza, con restos de suciedad; y los servicios higiénicos se encontraron en el momento de la visita en estado deficiente de limpieza.

Todo lo anterior, unido a que en el almacén había un colchón con ropa de cama, “no siendo estos enseres propios de la actividad alimentaria”, ha llevado al Ayuntamiento de Tudela, a través de una resolución de alcaldía, a cerrar cautelarmente la cafetería Sofía, ubicada en el número 2 del paseo de Invierno, “hasta que se solucionen las deficiencias detectadas” y se legalice la situación del local.

La Policía Municipal procedió al precinto del local, una medida que, además, “no le exime de que se inicie el procedimiento sancionador” según la resolución de alcaldía, que ordena este cierre tras el informe emitido por el servicio de Inspección Municipal Veterinario, que lo proponía “con carácter urgente por cuanto pueden suponer un riesgo en relación a la seguridad alimentaria y para los consumidores”.

Unas deficiencias que “son motivo suficiente para decretar el cierre cautelar según lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones higiénico-sanitarias”, expone la resolución de alcaldía.

Este local, que durante décadas acogió la conocida cafetería Morase, volvió a abrir hace meses tras ser alquilado. Fue en enero cuando lo cogió el actual gestor, aunque no se había realizado el cambio de titularidad con el anterior.

Desde entonces, ha recibido todo tipo de sanciones, que juntas pueden superar los 50.000 €, y ha provocado quejas de los vecinos. Por poner un ejemplo, el viernes fue desalojado a las 3 horas por incumplir el horario (es hasta la 1.30) y multado por celebrar un concierto sin autorización y porque los 23 clientes que había estaban bailando sin mascarilla, sin guardar distancia de seguridad y fumando.

Al día siguiente ocurrió casi lo mismo. Se desalojó a las 3.30 y se le sancionó por haber otro concierto, fumar en el interior y elaborar alimentos sin tener permiso de cocina, además de incumplir “todas las normas de conservación y manipulación de alimentos”.

A lo anterior se suma que en la madrugada de ayer, después de que la tarde anterior se le notificara el cierre temporal del local, volvió a ser denunciado por seguir abierto a las 3 horas.

La situación ha llevado también a que la Policía Municipal pida al departamento de Salud el cierre temporal del mismo local, en este caso por incumplir la normativa covid.

A la espera del posible cierre de una discoteca

La Policía Local de Tudela pidió el pasado mes de enero el cierre temporal de la discoteca Miusic por incumplir la normativa covid. Lo hizo al departamento de Salud, el competente en estos temas, después de una actuación en la que denunciaron al propietario del local por no solicitar el pasaporte covid a todos los clientes que se encontraban en su interior; por permitir el consumo en la barra y en la pista de baile; y por no tener instalado en la entrada el cartel de aviso de las normas sanitarias exigidas, algo obligatorio por esas fechas. La Policía Local inició un expediente sancionador en el que, además de las multas administrativas por el incumplimiento de las medidas, se solicitaba como sanción accesoria la del cierre temporal del establecimiento, teniendo en cuenta que había avisado al propietario en repetidas ocasiones. Salud todavía no se ha pronunciado al respecto.