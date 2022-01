Denunciado el dueño de una discoteca en Tudela por no pedir el pasaporte covid y permitir el consumo en barra

discoteca de la calle San Marcial por no solicitar el pasaporte Covid a su clientela. La Policía Local de Tudela ha denunciado a unapor no solicitar el pasaportea su clientela.

Ha ocurrido la noche del sábado, 8 de enero, a las 23.30 horas. Los agentes llevaron a cabo la inspección del establecimiento dentro de las tareas de control de las medidas sanitarias adoptadas por el coronavirus, según ha informado Policía Local.

Los agentes controlaron uno a uno a los 170 clientes que había en el interior y denunciaron a quienes no llevaban el pasaporte covid. Además, denunciaron al dueño del establecimiento por no solicitarlo a los clientes para acceder al interior, por permitir el consumo en la barra y en la pista de baile y por no tener instalado en la entrada el cartel de aviso de las normas sanitarias exigidas.

Además, los agentes denunciaron a una serie de clientes por no hacer uso de la mascarilla en el exterior y a uno de ellos por desobediencia a los agentes al negarse reiteradamente a identificarse ante los mismos.