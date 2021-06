Vecino de Tudela apuñalado tras ser atacado: "No creo que nos quisieran robar; fue violencia por violencia"

Actualizada 08/06/2021 a las 06:00

Con dolor en prácticamente todo su cuerpo y guardando reposo en casa, el vecino de Tudela que resultó herido con dos puñaladas en la madrugada del viernes al sábado todavía se sigue preguntando por qué pasó todo. Reconoce que no recuerda muchas cosas, solo golpes y más golpes, patadas en la cabeza... De hecho, en un primer momento ni siquiera se dio cuenta de que le habían apuñalado.

Todo ocurrió hacia la una de la madrugada. Él y su mujer acompañaban a una amiga a su casa en la plaza Sancho El Fuerte, en pleno centro de la ciudad. Entraron al portal y, de repente, vieron a varios jóvenes aporreando la puerta. Les dijeron que qué querían porque no viven en el edificio y, a partir de ahí, todo se desencadenó.

“No recuerdo mucho de lo que pasó, ni las caras de los agresores. Solo que, en un momento dado, me engancharon del brazo, me sacaron a la calle y empecé a recibir golpes de todos los lados. Me acuerdo que uno vino corriendo, dio un salto, me pegó una patada en las costillas y reboté contra la pared dándome un cabezazo. Y luego ya en el suelo... me dieron patadas en la cabeza y por todos los lados”, recuerda el herido. Las dos mujeres salieron en su defensa y también las golpearon.

El hombre ni siquiera se percató cuando le hirieron con una navaja en la ingle y en la espalda, a la altura de los riñones. “Me di cuenta después, cuando me puse de pie y sentí la pierna mojada. Ya me imaginé que me habían pinchado. No sé ni quién fue, pero le dije a mi mujer y a mi amiga que llamaran a la ambulancia”, añade.



AYUDA DE VARIOS JÓVENES

Lo que no se le olvida fue la ayuda que le prestaron tres jóvenes que pasaban por el lugar. “Empezaron a gritar e hicieron que se marcharan. Y luego estuvieron con nosotros ayudándonos y hasta uno de ellos me hizo el torniquete en la pierna. No sé quiénes son, pero me gustaría darles las gracias por todo lo que hicieron”, agradece.

Ya en el hospital, le pusieron grapas en las heridas de la navaja y los propios sanitarios le dijeron que estaban en sitios peligrosos y que había tenido suerte de que no fueran más profundas. Luego fue dado de alta y se recupera en casa. “Las navajadas estaban en sitios para haberme matado”, reconoce.

Además, se lamenta de que pueda ocurrir algo así en el centro de Tudela sin ninguna causa. “No sé, si te metes en una pelea o algo... Pero, sin más ni más, que pase esto es preocupante. Se llevaron mi teléfono, pero no creo que nos quisieran robar porque no cogieron mi cartera o el bolso de las mujeres. Fue violencia por violencia”, concluye.

Se da la circunstancia de que apenas dos horas antes se produjo otra pelea entre jóvenes en la misma plaza. Una menor resultó herida y fue trasladada al Hospital Reina Sofía tras haber recibido varios golpes en la cabeza. Los presuntos autores fueron identificados y se dio aviso a la madre de la chica para que pudiera interponer denuncia.

LOS 4 DETENIDOS, EN LIBERTAD

Policía Local de Tudela localizó a cuatro de los presuntos autores, todos de origen colombiano y con los que los agentes han tenido que intervenir en ocasiones anteriores, en el paseo de Invierno, no muy lejos del lugar de los hechos. El quinto no ha sido localizado, ni tampoco la navaja. La detención no fue fácil porque ofrecieron fuerte resistencia. A uno de ellos se le encontró además el teléfono móvil del herido. Posteriormente fueron llevados a la comisaría de la Policía Foral, que se ha hecho cargo de la investigación. Los cuatro fueron puestos en libertad a falta de completar las diligencias y de que sean citados a juicio cuando corresponda.