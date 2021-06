El coste del complejo deportivo de Tudela aumentará en 565.000 €

Actualizada 01/06/2021 a las 06:00

El nuevo complejo deportivo de Tudela, que incluirá piscinas al aire libre, dos nuevos campos de fútbol de césped artificial e instalaciones, va a costar 565.000 euros más de lo previsto inicialmente, por lo que la inversión definitiva en esta infraestructura, que se comenzó a construir en julio de 2020, rondará los 6,5 millones de euros. Con tal fin, el pleno del consistorio ribero aprobó ayer, por unanimidad de los tres grupos (NA+, I-E y PSN), una modificación del presupuesto municipal de 2021 por importe de los 565.000 euros ya citados, con cargo a remanente de tesorería.



Como indicó el edil de Urbanismo, Zeus Pérez, “este suplemento de crédito responde a un modificado del proyecto que recoge cuestiones necesarias, porque así lo han indicado otras administraciones competentes; otras cuestiones derivadas de los imprevistos propios en un obra de esta dimensión; y también alguna mejora, ya que consideramos que es una instalación de gran importancia para el futuro de nuestra ciudad, y una de las inversiones más importantes en los últimos años en Tudela”.



Como se recordará, la construcción del complejo deportivo fue adjudicada por 5.978.862 euros, de los que 3 millones aporta el Consejo Superior de Deportes, otros 2 el Gobierno foral, y el resto el Ayuntamiento, que suma ahora los citados 565.000 euros.



RECURSOS PARA MEJORAR

Esta medida supondrá ampliar el plazo de finalización de las obras un mes y medio, del 15 de agosto a finales de septiembre. Unas obras que “marchan según lo previsto, estando ejecutado alrededor del 75% del proyecto”, según indicó Pérez, quien añadió que “tenemos recursos económicos suficientes para mejorar el proyecto”.



En concreto, de los 565.000 euros, 241.790,99 corresponden a los campos de césped artificial, 158.663,82 a las piscinas al aire libre y otros 25.028,79 euros “son de reserva para posibles imprevistos en lo que queda de obra”. “A ello habría que sumar un 5% de gastos generales, 5% de beneficio industrial y un 21% de IVA”, señaló el edil.



Respecto a la zona de los campos, destacó como una de las principales novedades, que “se añade un nuevo campo de entrenamiento de césped artificial de 40x20 metros al ya existente”, con un coste de 32.436 euros. Entre otras, también citó mejoras de drenajes y terreno en los campos de fútbol (71.203 €), desviaciones por exceso o defecto de medición (13.936 €), mejora del vallado del cercado (5.420 €), o la incorporación de dos elementos de evacuación del público (16.948) “según el requerimiento de Protección Civil del Gobierno foral”, añadió.



En cuanto a la zona de piscinas se destinan 72.000 €, según indicó, “para ejecutar un diseño de cantos rodados integrados con los toboganes” y otros 6.031 € para modificar el diseño de las playas de las citadas piscinas cambiando el pavimento para evitar su exceso de abrasividad. También se modificará el acceso a la terraza del bar y se añade al proyecto un paso vallado detrás de los toboganes “con el objeto de cumplir con el requerimiento del Instituto Navarro de Salud Pública”, comentó.



Pérez recordó que “el origen” del complejo deportivo fue “la enmienda por 3 millones de € pactada por UPN y PP en los últimos presupuestos del presidente Rajoy, guste o no”. “Supondrá “un antes y un después en instalaciones deportivas en la capital de la Ribera, aunque la capitalidad algunos también nos la nieguen”, añadió.



Ángel Sanz (PSN) y Marisa Marqués (I-E) le respondieron que el proyecto se gestó en la pasada legislatura, cuando gobernaban ambos partidos con Tudela Puede, y que “los 3 millones eran para un polideportivo”. Apoyaron la modificación presupuestaria dada la importancia de esta infraestructura que “dará servicio a la ciudadanía”. No obstante, Marqués dijo que “seguimos gastando remanente”. “Nos criticaban porque el proyecto original costaba demasiados millones, y hoy vamos ya por 6,5 millones gastados”.

La posibilidad de construir un campo de golf rompe el consenso con la EMOT





El pleno del Ayuntamiento de Tudela aprobó ayer la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT), un documento que marca las líneas generales de desarrollo de la ciudad para los próximos 15 años. Y lo hizo con los votos a favor de NA+ y PSN, y la postura contraria de I-E. Y es que la posibilidad de construir un campo de golf público en terreno comunal que recoge rompió el consenso en este tema, a pesar de, como dijo Olga Risueño (I-E) “lo difícil que nos resulta votar no a este documento 90% nuestro”.



Mientras se debatía el punto, unas 80 personas, convocadas por Ecologistas en Acción de la Ribera, se concentraron contra el campo de golf. Los ediles de I-E también participaron hasta que comenzó la sesión plenaria.



SIN COMPROMISO

El edil de Urbanismo, Zeus Pérez, explicó que en el proceso de participación pública de la EMOT una de las sugerencias fue la que planteó Golfistas de la Ribera Asociados (GRASS) planteando la posibilidad de construir el citado campo de golf. “La postura del gobierno municipal de NA+ es estimar esta sugerencia ya que la consideramos como una infraestructura estratégica que impulsaría el desarrollo económico y turístico de Tudela y potenciaría la actividad deportiva”. Añadió que esto “no implica ningún compromiso de hacer el campo de golf y no significa que se vaya a construir o que destinemos dinero a ello”. Criticó que “algunos han recurrido a la manipulación y la mentira porque no saben de qué hablar, porque lo llevan en el ADN o porque no se tiene proyecto político”.



Risueño señaló que “en su generalidad nos gusta esta EMOT” que, según dijo, estaba “prácticamente hecha” la pasada legislatura, cuando gobernaban con PSN y Tudela Puede, y que llegó al pleno de ayer “con escasísimas modificaciones”. Añadió la decisión del campo de golf “es política, y decir que ahora no se aprueba construirlo suena a absoluto cinismo”. “Están poniendo la primera piedra para un posible campo de golf y será su irresponsabilidad porque no es sostenible y es contrario a los intereses de Tudela”, afirmó.



Zeus Pérez agradeció el apoyo del PSN, “que refleja que en asuntos importantes somos capaces de consensuar” y añadió que la EMOT “es de todos”.