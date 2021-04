Compra un piso en Tudela y al entrar se lo encuentra alquilado

Actualizada 02/04/2021 a las 06:00

Se lo toma con humor porque dice que hacerlo con rabia no le ayudaría en nada. Pero en lugar de estar inaugurando su piso recién comprado en Tudela, Carolina Acevedo Villegas, de 41 años, se vio el miércoles en la comisaría de la Policía Foral: el piso que le habían vendido no estaba vacío sino alquilado y ocupado. “Es increíble. Y encima la vendedora me dice que tenga un poco de humanidad y que espere a que los inquilinos encuentren un sitio donde vivir”, contaba ayer por la mañana. Por la tard