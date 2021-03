Tudela recibe un “no” en el Parlamento a su Carta de Capitalidad

Actualizada 24/03/2021 a las 06:00

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero no recibió este martes en el Parlamento de Navarra apoyo a su petición de que el Gobierno foral conceda en 2022 a la ciudad la Carta de Capitalidad. Alque le supondría recibir 5,6 millones de euros al año por este concepto según cuantifica el informe que presentó recientemente el Ayuntamiento y en cuya elaboración han participado distintas áreas municipales, la Cátedra de Calidad de la UNED de Tudela, el Consorcio Eder, Policía Local de la capital ribera y un consultor externo.

Y es, en su comparecencia en sesión de trabajo en la comisión parlamentaria de Cohesión Territorial, solo defendió su solicitud Navarra Suma, coalición a la que pertenece y que había pedido la citada sesión de trabajo. El resto de los partidos, PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos -I-E no acudió- no consideraron necesaria la concesión de esta Carta de Capitalidad toda vez que, según dijeron, apuestan por seguir trabajando en el nuevo sistema de financiación para las entidades locales.

Te puede interesar

EQUILIBRIO TERRITORIAL

En su intervención, Alejandro Toquero indicó que la solicitud de la Carta de Capitalidad para Tudela “no es un acto de centralismo, sino de necesario reequilibrio territorial, ya que ahora está desequilibrado”. Tras indicar que fue al Parlamento para “que el Gobierno de Navarra actúe con justicia y asuma su rol de vertebrador de la territorialidad”, pidió a los parlamentarios que “dejen de lado sesgos partidistas y estudien la solicitud con objetividad”. “Tudela sufre desde hace mucho tiempo un sobrecoste en los servicios en infraestructuras municipales y es urgente y prioritario resolver la presión sobre el presupuesto municipal por la prestación de servicios públicos tanto a la población residente como flotante”, explicó.

“El beneficiario no será Tudela, sino toda la Ribera”, apuntó, al tiempo que consideró que esta comarca “es un todo estratégico para el desarrollo de Navarra”. En este sentido, dijo que la citada Carta “está contemplada en la Ley Foral de reforma de la Administración local, donde el legislador apuntaba la necesidad de corregir desequilibrios patentes”. “Si Navarra quiere apostar por ser competitiva al 100% no le queda otra que la Ribera sea su avanzadilla por el Sur”, señaló Toquero, quien añadió que “a través de la Capitalidad de Tudela la Ribera se beneficiará de infraestructuras comunes para atraer empresas, el turismo será compartido, así como el progreso y el sueño de crecer y progresar al ritmo que demandamos para toda la Ribera de cara a poder competir, por qué no, con ciudades como Logroño o Zaragoza”.

Respecto al informe elaborado para pedir la Carta de Capitalidad, el alcalde de Tudela recordó, entre otros aspectos, que establece que “un ciudadano de la Ribera no empadronado en Tudela utiliza 9,4 euros por atención en servicios, uso de infraestructuras, etc. por cada 100 euros que gasta un ciudadano de Tudela empadronado”.

LA RESPUESTA DE LOS GRUPOS

Yolanda Ibáñez (NA+) fue la única que defendió que la capital ribera tenga, “de una vez por todas”, la Carta de Capitalidad, y pidió que el Gobierno foral “se ponga a trabajar” para que se le dé en los próximos presupuestos de Navarra de 2022. Una concesión que, según dijo, pasa “porque el PSN cumpla con su promesa” en este tema “y no repita el patrón de sumisión a EH Bildu”. Consideró que no otorgar la Carta “supone generar situaciones discriminatorias”.

Ramón Alzórriz (PSN) afirmó que EH Bildu ha aprobado el presupuesto de Navarra y de España “que han llevado recursos a Tudela y la Ribera, y NA+ votó en contra”. Respecto a la petición de la capitalidad para Tudela se refirió a la “inoportunidad del momento” ya que, según dijo, “se está trabajando en la nueva financiación local” para mejorar los servicios municipales de todas las localidades, no solo Tudela, porque “el Gobierno ha apostado por una cohesión y financiación territorial justa y equilibrada”. Tras recordar a Toquero que representa a Tudela, y no a la Ribera en conjunto, le dijo que “se consigue más con negociación que con la confrontación permanente con el Gobierno foral”.

Pablo Azcona (Geroa Bai) dijo no entender “esta negociación bilateral entre un Ayuntameitno y el Gobierno foral porque es un fondo común”. Recordó a Toquero que “alcaldes de Tudela decían que ni esta ciudad ni Pamplona tenían que tener Carta”.

Adolfo Araiz (EH Bildu) señaló que “mientras la tarta de la financiación de las entidades de Navarra no crezca no vamos a solucionar la situación de Tudela, ni la de Tierra Estella, Baztán, etc”. “Cada zona tiene sus necesidades”, indicó.

Ainhoa Aznárez (Podemos) consideró que hay que priorizar. Añadió que determinar que la Carta sea una realidad en elpresupuesto de 2022 “no corresponde a esta comisión, en un debate de 5 minutos”, comentó.

Alejandro Toquero, alcalde de Tudela: “No dar la Carta será una excusa barata de la política más mediocre y mentir a Tudela”



Alejandro Toquero, en su turno de réplica, afirmó que “cualquier opción que no sea darle la Carta de Capitalidad a Tudela y que sea no incluirla en los presupuestos de Navarra de 2022, será una excusa barata de la política más mediocre; y, lo más grave, será la consumación de una mentira de dimensiones estratosféricas”. Una mentira con la que, según dijo, “se elaboró la campaña electoral de 2019”, en referencia al PSN. “Habrán mentido a la ciudad y a todos los tudelanos, y eso no se olvidará y no lo olvidaremos nunca”, añadió.

Y es que, tras agradecer las intervenciones de los parlamentarios, “al margen de que hayan sido favorables o no”, señaló que el citado agradecimiento, “sin em bargo, no está ligado a la sumisión”. “En breve demostraré que contamos con un aplastante respaldo ciudadano a esta solicitud porque detrás de esta petición no hay solo electores. Hay personas, ciudadanos de pleno derecho, con criterio. Y no son rebaños a los que convencer cada 4 años de dónde tienen que pastar. Tienen muy buen criterio y, además, saben que es de justicia para ellos”. En este sentido, citó a la Asociación de Empresarios de la Ribera o la Cámara de Comercio de Navarra, que “han manifestado su adhesión a esta solicitud”, o al Consorcio Eder “que aglutina a todas las localidades de la Ribera de cualquier signo político”, la UNED, técnicos municipales o la Policía Local “que han tomado parte” en la elaboración del informe sobre la Carta”. “No sé qué más quieren”, les dijo.

Toquero señaló que no estaba este martes en el Parlamento “para exponerles mi demanda y volverme como he venido”. “El que me conoce sabe cómo funciono, porque, además, de donde he venido, que es la Ribera con sus más de 100.000 habitantes, esperan respuestas y resultados”. “Estamos aquí porque somos parte de Navarra. La población de Tudela supone un 5,6% de toda la Comunidad y recibimos menos del 0,1% de los presupuestos de Navarra”, afirmó.

Respecto al informe sobre la Carta de Capitalidad señaló: “Tudela ha hecho sus deberes, y cuando yo vuelva hoy -por ayer- a la ciudad, quiero decirles a los ciudadanos que la clase política está para algo más que juegos electorales o enfrentamientos partidistas. La concesión de esta Carta está por encima de cualquier pacto de poder y creo que ya no caben excusas. Demuestren, de una vez por todas, que no solo se acuerdan de Tudela y la Ribera cada 4 años porque hoy los ciudadanos les están reclamando justicia”.

CUMPLICAR CON LA PALABRA

Recordó que Alzórriz, el 22 de marzo, dijo que “el PSN cumple con la palabra dada”. Añadió que el 19 de mayo de 2019, la presidenta del Gobierno foral, María Chivite afirmó que “hay que impulsar las acciones necesarias para instaurar la Carta de Capitalidad para Tudela”; y que el pasado 10 de febrero, en una entrevista a Diario de Navarra, dijo que “Tudela tendrá la Carta esta legislatura”. “Solo pedimos que cumplan con su palabra”, apuntó Toquero.

En respuesta a las intervenciones de los Parlamentarios, informó a Alzórriz que preside el Consorcio Eder, lo que “me da cierta potestad para hablar en nombre de la Ribera”. Y sobre la inoportunidad del momento de esta solicitud, insistió en que “Chivite bajaba a Tudela en época electoral y nos prometió que si gobernaba daría la Carta a la ciudad”. A Geroa Bai le dijo que si los alcaldes que le precedieron tuvieran los datos de ahora “creo que cambiarían de opinión sobre la Carta”; a Podemos, “que no hay que priorizar” y a EH Bildu que le encanta el Norte de Navarra pero, que ayer fue a hablar “del potencial de la Ribera”. “No intenten enfrentarnos entre poblaciones entre el Norte y el Sur e, incluso entre poblaciones riberas, porque es muy feo”, señaló.

Dijo que le daba pena que no estuviera I-E “porque en Tudela se les llena la boca hablando de capitalidad”. Finalmente, demandó hacer “política de altura”.