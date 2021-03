Toquero achaca el cambio de concejalías a la carga de trabajo que tenía Ferrer

Actualizada 14/03/2021 a las 06:00

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (NA+), ofreció este sábado explicaciones sobre la reorganización en su equipo de gobierno, que ha supuesto quitar 2 concejalías a Fernando Ferrer, la de Servicios Contratados, una de las que más dinero maneja en el Ayuntamiento al gestionar todas las contratas, y Atención Ciudadana. Le sustituyen Zeus Pérez, que asume Servicios Contratados y sigue al frente del área de Ordenación del Territorio convirtiéndose en el concejal de mayor peso, y Verónica Gormedino, que suma Atención Ciudadana a Festejos y Medio Ambiente.

Toquero, que el día anterior se limitó a señalar que los cambios respondían “exclusivamente a motivos organizativos”, achacó ayer la decisión a la carga de trabajo que acumulaba Ferrer, presidente de la Mancomunidad de la Ribera y que sigue al frente de las concejalías de TICs, Agricultura, Caza y Servicios Generales.

Y concretó que se debe, sobre todo, a que el Ayuntamiento está afrontando todo el cambio de su administración electrónica. “Vamos a invertir 1,5 millones y lo lidera Fernando. No sabíamos que iba a requerir tanto trabajo y tiene que salir muy bien. Nos hemos puesto de fecha tope para su puesta en marcha este año y será un cambio abismal en la relación del ciudadano con el Ayuntamiento. Se podrá hacer todo telemáticamente, pero se mantendrá la atención presencial. Es todo un reto. Y a todo esto hay que sumar que Ferrer tiene un trabajo importante como presidente de la Mancomunidad de la Ribera”, señaló.

De hecho, Toquero reconoció que Ferrer le solicitó dejar las concejalías. “Me lo pidió porque me dijo que a todo no podía llegar”, indicó.

Y defendió los cambios. “Reorganizamos porque los trabajos cambian y la administración electrónica es muy importante. Necesito a Fernando muy centrado en ese campo. Es un cambio muy natural y lógico, no hay nada más. Es para que todo funcione mejor y tanto Zeus Pérez como Verónica Gormedino ya estaban echando una mano a Fernando. Somos un equipo muy implicado. Es una decisión de todo el grupo”.

Y también quiso dejar claro que este paso no tiene nada que ver con las recientes críticas de Izquierda Ezkerra a Fernando Ferrer, al que acusó de “nula capacidad” para gestionar Servicios Contratados. “Es triste ver cómo I-E piensa algo que no es. Expliqué en Junta de Gobierno la apuesta decidida por la administración electrónica, algo en lo que ellos no hicieron nada en cuatro años, y luego sueltan esos mensajes”, dijo.

Se refería a un mensaje en redes sociales en el que I-E relacionaba los cambios con sus críticas a Ferrer. “Por fin toma en consideración la opinión de la oposición”, dijo. “Si I-E piensa que NA+ hace movimientos por lo que ellos dicen, están muy equivocados. Lo han intentado utilizar políticamente”, añadió Toquero.

LOS SUELDOS SE MANTIENEN

Lo que también confirmó el alcalde es que estos cambios no van a afectar a los sueldos que recibían hasta ahora los tres concejales implicados, a pesar de que unos ganan en responsabilidad y Ferrer rebaja la suya. Este último recibe más de 20.000 € por una dedicación de 20 horas semanales, a lo que hay que sumar una cantidad similar por media jornada como presidente de la Mancomunidad.

Por su parte, Gormedino cobra la misma cantidad que Ferrer y Zeus Pérez percibe algo más de 30.000 € por 30 horas.