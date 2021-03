El Gobierno de Navarra deberá pagar a Tudela los 120.000 € para su polideportivo

Actualizada 11/03/2021 a las 06:00

El Gobierno de Navarra deberá abonar al Ayuntamiento de Tudela la subvención de 120.000 euros prevista para la impermeabilización y aislamiento de la cubierta del polideportivo municipal Ciudad de Tudela. Una ayuda que el Ejecutivo foral había anulado al considerar que el consistorio incumplió los plazos exigidos en la convocatoria.

El Ayuntamiento de Tudela recurrió esta decisión y, ahora, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) le ha dado la razón declarando la obligación de abonar al consistorio los citados 120.000 euros de subvención. También impone al Gobierno de Navarra el pago de las costas causadas en esta instancia.

Las obras de reforma de la cubierta concluyeron en diciembre de 2019 con un coste total de 268.864 euros.

UNA TRAMITACIÓN CON RETRASOS

El origen de la citada subvención se encuentra en una convocatoria del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) para mejorar instalaciones deportivas en 2019.

El anterior equipo de gobierno de Tudela (I-E, PSN y Tudela Puede) se presentó a estas ayudas y, finalmente, se concedieron 240.000 €. La mitad era para la reforma del Patinódromo, y la otra mitad para la cubierta del polideportivo , con la que ha surgido el problema.

En las bases de la convocatoria figuraba que las entidades beneficiarias debían aportar antes del 30 de noviembre de 2019 una documentación para percibir la subvención. Entre ella estaba el acta de recepción de obra, la certificación final y las facturas del total de gasto. Fue esta última documentación la que el Ayuntamiento no presentó en plazo porque la obra no se adjudicó hasta septiembre y se firmó el acta de inicio el 21 de octubre con un plazo de ejecución de 55 días.

En concreto, el consistorio presentó el justificante de abono de la última certificación de obra el 20 de diciembre, 20 días después de ese 30 de noviembre fijado en las bases de la convocatoria.

LA OPINIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En su recurso, el Ayuntamiento apuntó que el Gobierno foral había interpretado “rigurosa y formalistamente” las bases de la convocatoria, de manera que denegó el pago de la subvención por un retraso de 20 días en justificar el abono de la certificación, “sin tener en cuenta las especiales circunstancias de la obra, que había quedado desierta dos veces”.

Además, el consistorio apuntó que los gastos habían sido realizados en el plazo establecido, “y que no se había pagado antes del 30 de noviembre de 2019 porque no se había advertido de forma clara de ello, pero se concedió una subsanación y se acreditó que la certificación y la factura del contratista eran del 29 de noviembre, y que se abonó el 20 de diciembre, dentro del citado plazo”.

EL FALLO DEL TSJN

En su fallo, el TSJN apunta que, si bien es cierto que en la fecha exigida por las bases el Ayuntamiento de Tudela no había realizado ningún pago, “no lo es menos que estaba aprobado y, efectivamente, lo realizó 20 días después, de tal manera que nos encontramos ante un mero incumplimiento de plazo”. “Lo cierto es que se ha cumplido con los fines de la subvención, puesto que la obra ha sido debidamente pagada y ejecutada, no habiendo existido negligencia ni desinterés por parte del Ayuntamiento de Tudela”, recoge el fallo, que también apunta que el consistorio, “en su condición de Administración pública, ha de sujetarse a unos procedimientos y garantías, de los que no puede prescindir, que tienen la finalidad de asegurar una mejor administración de los recursos públicos, pero que, por el contrario, necesariamente dilatan la tramitación administrativa, como se ha visto y se desprende del expediente administrativo y del propio escrito de demanda”.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante la propia sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Toquero: “El fallo del TSJN es tan aplastante que habla por sí solo”

Las claves del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) a favor del Ayuntamiento de Tudela fueron presentadas este miércoles por el alcalde, Alejandro Toquero (NA+); y la concejala de Deportes, Irune García, quienes se congratularon por la decisión final.

Al respecto, Toquero lamentó los ataques recibidos en su día por parte de los grupos de la oposición (PSN e I-E) por reclamar un “dinero que era nuestro” y pedir al Gobierno que anulara la resolución que dejaba al Ayuntamiento sin subvención. “Incluso me llegaron a acusar de intentar que la consejera de Deportes prevaricara a favor de este Ayuntamiento”, recordó el primer edil, quien afirmó que “es muy duro tener enfrente a una oposición que, ante cualquier injusticia hacia esta ciudad, siempre toma parte a favor del Gobierno de Navarra y en contra de este Ayuntamiento”.

“Un año después de haber sido acusados de crear una polémica ficticia, de irresponsables o de haber perdido una subvención por negligencia..., el TSJN ha fallado a nuestro favor y en contra del Gobierno de Navarra”, concluyó Toquero.

CRONOLOGÍA

Reforma del polideportivo. El Ayuntamiento anterior decidió reformar el polideportivo e invirtió 1.145.284 euros. De esta reforma eliminó la de la cubierta por su alto coste, pero las goteras, como lleva siendo habitual en este pabellón desde hace años, volvieron a aparecer.

Dos concurso fallidos. Tras los problemas con las goteras, el anterior equipo de gobierno decidió acometer la mejora de la cubierta . La sacó a concurso en dos ocasiones, la primera por 214.452 € y la segunda por 265.937 €. Sin embargo, no se presentó ninguna empresa.

Tercer intento. Con el actual equipo de gobierno de NA+, se sacó otro concurso por 265.899 € el 28 de junio de 2019. Solo se presentó una empresa y se adjudicó el 13 de septiembre.

Inicio de obra. La obra comenzó más de un mes después, el 21 de octubre, con un plazo de ejecución de 55 días. Se prolongó algo más por las inclemencias climatológicas y el Ayuntamiento recibió la obra oficialmente el 30 de diciembre.

La subvención. El Gobierno de Navarra concedió 120.000 €. Las bases decían que había que entregar la documentación antes del 30 de noviembre, aunque al mismo tiempo se refería a obras realizadas en 2019 sin concretar meses. El Ayuntamiento presentó una factura del 20 de diciembre sobre las obras realizadas hasta el 29 de noviembre. El Gobierno consideró que no cumplió el plazo y anuló la subvención. El consistorio presentó un recurso ante el TSJN que ahora le ha dado la razón.