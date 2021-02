Tudela cifra en 5,6 millones al año la financiación de su Carta de Capitalidad

Actualizada 23/02/2021 a las 06:00

Un total de 5.678.000 euros anuales para su inversión “en beneficio” de toda la ciudadanía de la Ribera. Esta es la cantidad que como informó el lunes el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, en el pleno, “le corresponde a la ciudad” para la financiación de su Carta de Capitalidad. Es la cifra que ha cuantificado el informe realizado por un equipo multidisciplinar formado por la Cátedra de la UNED, el Ayuntamiento y un consultor externo. Ha analizado los aspectos técnicos, jurídicos, económicos y sociales que afectan a la cuantía económica final y el procedimiento de concesión de la Carta, que, como apuntó Toquero, una vez elaborado le ha entregado ya a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, aunque todavía no se ha presentado públicamente.

Toquero realizó estas afirmaciones durante el debate de la moción que presentó el equipo de Gobierno de NA+ de cara a dar un paso más en su solicitud de la Carta de Capitalidad para Tudela y que salió adelante. En la misma, se insta al Ejecutivo foral a crear una mesa de trabajo en la que esté presente, además del propio consistorio, el Gobierno de Navarra y los entes implicados que se estime “para trabajar en el estudio y concesión” de la citada Carta de Capitalidad. Este punto salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno de NA+ y de I-E., mientras que el PSN se abstuvo.

Además, y esta vez con la abstención de I-E y de los socialistas, se acordó instar al Ejecutivo, “a incluir en los Presupuestos de Navarra de 2022 la partida específica valorada en los estudios técnicos realizados para la financiación de la capitalidad de Tudela”, es decir, los más de 5,6 millones de euros ya mencionados.

Tanto PSN como I-E se mostraron sorprendidos de que fuera Carlos Aguado, integrante de Ciudadanos de la coalición NA+, quien defendiera la moción, ya que coincidieron en que es un partido que “no defiende el régimen foral”.

El portavoz socialista, Ángel Sanz, presentó una enmienda de sustitución a la moción de NA+, que fue rechazada, en la que pedía instar al Gobierno foral a mantener las reuniones necesarias entre los técnicos de la dirección general de Administración Local y Despoblación y el Ayuntamiento para analizar el informe técnico sobre la Carta de Capitalidad. También proponía que tenga en cuenta los servicios que presta Tudela para una nueva financiación municipal que cumpla criterios de justicia y equilibro territorial, entre otros.

Sanz recordó que el PSN solicitó la capitalidad en 2018, a través de una enmienda a los Presupuestos de Navarra por 5 millones d e euros , “y UPN no la votó a favor”. “Siempre estuvieron en contra de la Carta de Capitalidad. Están instrumentalizando este asunto y quieren salir en la foto de la mesa de participación”, señaló, al tiempo que añadió que su partido “está concienciado de esa financiación”, no solo para Tudela sino para todas las cabeceras de comarca.

Olga Risueño (I-E) también recordó que en 2017, el que fuera alcalde Luis Casadoo (UPN) “opinaba que ni Tudela ni Pamplona debieran tener carta”. Añadió que, “Tudela merece la Carta de Capitalidad”, y que “debe llegar mediante una ley, debe haber un cambio legislativo para asegurar financiación de manera permanente”. “Mientras no se desarrolle ese marco normativo, pedirla es como un brindis al sol, y lo saben”.

Carlos Aguado respondió a Sanz que no aceptaban su enmienda “porque nos está intentando meter un gol y colar el mapa local, ya que no habla de fechas ni nada”. “Habla siempre del Gobierno foral como si fuera consejero, no como edil del Ayuntamiento”, le dijo, al tiempo que añadió que el PSN “no le va a dar la Carta a Tudela por complacer a EH Bildu” y que los socialistas “son abolicionistas de la moral y la ética, y eso no se recupera, otras cosas sí”.

A I-E, Aguado le dijo que en la pasada legislatura, en la que gobernaron con PSN y Tudela Puede, presentaron la Carta como propuesta “pero ganaron y no hicieron nada en 4 años”. “Dijeron que iba a ser el Gobierno del cambio y no hicieron nada”. También criticó que en temas importantes, como la reforma del estadio Ciudad de Tudela, “dicen sí y luego viene su jefa, Marisa de Simón, y dice lo contrario”.

Ante la intervención de Aguado, el socialista Sanz dijo que Ciudadanos “quería quitarnos nuestro régimen financiero, y eso sí es abolicionismo”. De la pasada legislatura señaló que “muchas cosas que se trabajaron en el tripartito las están recogiendo ustedes”, y que NA+ “intenta vender que a María Chivite no le gusta Tudela y que al grupo socialista no le interesa Tudela, y no lo va a conseguir”. “Ustedes usan la imposición pura y dura”, dijo Sanz, quien concluyó su intervención afirmando que “a veces, es muchísimo peor tener un ego mayor que tu propia inteligencia”. Una afirmación que fue considerada como una falta de respeto por algunos ediles de NA+.

Olga Risueño dijo “no considerar jefa” a Marisa de Simón, y negó “votar cosas distintas” sobre el estadio. Tras indicar que NA+ “está inaugurando proyectos realizados la pasada legislatura y ya financiados”, dijo que el equipo de Gobierno en el consistorio “utiliza una doble vara de medir muy curiosa”. Señaló que en la moción de la Carta de Capitalidad pide crear una mesa de trabajo en la que esté el Ayuntamiento, cuando minutos antes habían rechazado una moción en la que I-E pedía este tipo de mesas a nivel municipal para plantear medidas de reactivación económica en la ciudad.

Respecto al punto dos de la moción, en el que se abstuvieron, indicó que “es absurdo” querer que lo apoyen ya que no les han facilitado el estudio técnico “a pesar de ser pagado por los tudelanos”.

DE "JUSTICIA" PARA TUDELA

El alcalde, Alejandro Toquero cerró el debate afirmando que a I-E y PSN “les duele, pero las obras que ustedes encontraron eran proyectos de UPN, y NA+ es quien los va a inaugurar con una buena gestión de Urbanismo”. “Si tan bien lo hicieron, ¿qué hacemos aquí? Hemos hecho más en un año que ustedes en 4”, afirmó, al tiempo que pidió a la oposición que deje de hablar del pasado y “vamos a hablar del futuro”.

Respecto a la Carta de Capitalidad, recordó que Chivite, en una reciente entrevista en Diario de Navarra, dijo que la ciudad la tendría esta legislatura. “Solo quiero que cumpla lo que dice, y si lo hace, el alcalde será el primero en darle las gracias y aplaudir”.

Señaló que Tudela, con 37.000 habitantes, absorbe servicios para una población de unos 100.000, “y creemos que ya merece ese reconocimiento para dar los servicios que merecen a los que vienen, a quienes acogemos con orgullo y los brazos abiertos”.

Añadió que seguirá “insistiendo y peleando porque el futuro de Tudela pasa por la Carta y por una financiación digna, justa y coherente”. Dijo que, en unos días, irá al Parlamento foral a hablar del tema. “Y subiré las veces que haga falta, porque esto no tiene marcha atrás”, indicó, al tiempo que deseó que en este asunto “vayamos de la mano porque en esto no tiene que haber política”.

