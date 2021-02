Tudela se queda sin actos de Semana Santa por segundo año consecutivo

Actualizada 13/02/2021 a las 06:00

La pandemia de covid-19 va a dejar a Tudela, por segundo año consecutivo, sin todos sus actos de Semana Santa. El alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, anunció ayer su suspensión por “razones de sentido común, pero no por ello menos dolorosas”. Una suspensión que, según concretó, afecta a todos los actos que se desarrollan “en la calle”, por lo que no se celebrarán tanto las tradicionales ceremonias de la Bajada del Ángel y el Volatín, como las procesiones, La Pasión Viviente, la concentración de bandas de tambores o la ‘Rompida de la hora’.

Sólo habrá celebraciones litúrgicas en la Catedral y las parroquias de la ciudad, con los aforos y horarios que estén establecidos por Orden Foral para las fechas de Semana Santa -del 28 de marzo al 4 de abril- debido a la pandemia. Por su parte, la Asociación de Cofradías retomará la ornamentación del quiosco de la plaza de los Fueros, y la propia plaza, con motivos de Semana Santa. Además, ofertará una exposición en el claustro de la Catedral sobre hábitos, tambores, etc, y hará públicos vídeos desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección. También publicará de nuevo la revista de las cofradías y prepara un ciclo de cine en colaboración con los Amigos del Corazón de Jesús.

RESPONSABILIDAD

En el anuncio de la suspensión de los actos de Semana Santa, que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, el alcalde estuvo acompañado de representantes de entidades y colectivos, y particulares que, como indicó “son parte activa e indispensable de la Semana Santa de Tudela” de cara a ofrecer “un mensaje común de responsabilidad, de acompañamiento a las víctimas del covid, de apoyo a los sanitarios y de esperanza”. Y es que según dijo, “estas suspensiones son temporales y volverán”.

Sobre la Bajada del Ángel, Miguel Ángel Vallejo, en nombre de la familia Vallejo-Arregui, encargada de seleccionar al niño o niña que protagoniza esta ceremonia y las 25 personas que colaboran con ella, dijo que unánimemente se decidió no hacer el acto “y tampoco ningún tipo de simulacro que fuese en contra de la ceremonia”. Añadió que están tristes, sobre todo por Aimar Sánchez, el niño que tenía que haber hecho de Ángel en 2020, que éste no va a poder hacerlo, y que, de cara a 2022, tampoco creyó que pueda protagonizar el acto porque, con toda probabilidad, “las hechuras que ya va teniendo” hagan imposible que entre en el corsé del Ángel. Dijo que Haizea Maisterra, suplente de 2020, “en principio, podría ser también la del año siguiente”, al tiempo que afirmó que “se hará lo necesario y en el momento oportuno”.

Pedro Miguel Sánchez, en representación de los Alabarderos de Tudela, que desfilan en la procesión de la Bajada del Ángel, expuso que están aprovechando este parón para mejorar su indumentaria y adornos. Luis Eduardo Gil Munilla, colaborador de la Bajada del Ángel y el Volatín, señaló que en la preparación y desarrollo de ambas ceremonias “es difícil cumplir con las condiciones sanitarias establecidas”. Por su parte, Rafael Remírez de Ganuza, presidente de la Orden del Volatín, entidad que cada Sábado Santo entrega un cabezudo a las comparsas que participan en la Gigantada que organiza en las fiestas patronales, consideró “una pena” no poder celebrar la 45 edición de este acto y se mostró deseoso “de que esto pase”.

José Javier López Bailo, en representación del Cabildo de la Catedral y las parroquias, indicó que se darán a conocer “con tiempo” los horarios y aforos que se establezcan para las celebraciones litúrgicas. Javier Martínez, en representación de la Asociación de Cofradías, destacó que la no celebración de actos en la calle se ha decidido “para evitar riesgos”. Respecto a la exposición que realizarán en el claustro de la Catedral señaló que aún no se ha decidido si el acceso será gratuito o no. Además, dio lectura a un escrito del presidente de la Hemandad de la Pasión Juanma Pérez Lizar, que no pudo acudir al acto, en el que lamentaba que lo que no consiguió la lluvia o el cierzo con la representación de La Pasión “lo ha conseguido el covid”. “El futuro pasa por colaborar todos”, añadió.

