Tudela abre expediente al proyectista del patinódromo

Actualizada 31/01/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela ha abierto un expediente a la empresa Albarrada, que redactó el proyecto de reforma del patinódromo, para determinar si tuvo responsabilidad en las grietas y deformaciones que surgieron en la pista exterior de velocidad. La inversión ascendió a 218.779 euros, de los que 120.000 aportó el Gobierno foral y el expediente analizará el origen de esos fallos para determinar la indemnización que se pueda reclamar.

El acuerdo del Ayuntamiento indica que, tras la ejecución de las obras, ya se detectaron desperfectos en la pista, pero que la dirección de obra y los técnicos municipales recomendaron poner en uso las instalaciones para ver cómo evolucionaban.

El Ayuntamiento pidió varios informes y sus servicios técnicos confirmaron que las obras se habían ajustado al proyecto y que la ejecución, adjudicada a Erri-Berri, había sido correcta.

Además, el acuerdo cita otro informe de la dirección de obra, también a cargo de Albarrada, que señala que se partió de una “premisa errónea que era la estabilidad de la solera de hormigón existente entendiendo que hubiera sido pertinente realizar ensayos previos” de su composición y así tener “datos inequívocos de la situación inicial de la solera, de más de 30 años de antigüedad”.

El Ayuntamiento añade que el proyecto ha sido “claramente insuficiente” y que no ha dado el resultado que se pretendía porque no se estudió el origen del problema. Además, señala que los servicios técnicos municipales no estuvieron en las reuniones previas al proyecto, por lo que desconocen si se planteó o no el tema de analizar la solera.

Por otro lado, se pidió otro informe geológico a una empresa para identificar el origen de los problemas surgidos. Y llama la atención que concluyó que no es posible establecer una relación estrictamente geotécnica con las deformaciones y grietas surgidas. De hecho, recomienda que se analice si pueden estar causadas por raíces.