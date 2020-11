Tudela reclamará al autor del proyecto de la reforma del patinódromo por fallos

Actualizada 07/11/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela ha iniciado el expediente para pedir responsabilidades a los redactores del proyecto y directores de la obra de reforma del patinódromo municipal (la empresa Albarrada) por los problemas surgidos en la pista de velocidad, que ya se detectaron cuando se recibió esta obra, terminada hace un año con un coste de 218.779 euros (120.000 aportados por el Gobierno foral).

Así lo confirmó ayer la concejal de Deportes, Irune García (NA+), quien recordó que el Ayuntamiento cuenta con hasta cinco informes técnicos y jurídicos que entienden que se puede reclamar por este tema.

Uno de ellos es el que ha analizado el estado de la solera de hormigón de la pista de velocidad. “Lo que nos dice es que el material está mal porque tiene 36 años y que la solución era haber invertido dinero en hacer una nueva porque ha llegado al final de su vida y se agrieta y no permite patinar en las mejores condiciones”, indicó.

DUDAS SOBRE LA CAUSA

Sin embargo, y a pesar de que se ha decidido reclamar a los autores del proyecto, la concejal mostró sus dudas de por qué no se decidió cambiar el hormigón, ya que opinó que pudo ser una decisión política. “Es un problema del proyecto porque la obra se ejecutó según lo que marcaba. Lo que no sabemos es si la empresa que redactó el proyecto comunicó al Ayuntamiento que era necesario cambiar el hormigón y este decidió no hacerlo porque no había dinero”, dijo Irune García en referencia al anterior equipo de gobierno de I-E, PSN y Tudela Puede. “Lo que se hizo es destinar dinero a una obra que quedaba muy bonita, pero no se fue al foco de la cuestión, que es la de tener una instalación adecuada para el patinaje. Se pulió y se le dio una pintura especial para el rodaje de patines, pero no se fue al foco de la cuestión. Sin embargo, el terrazo de la pista central ha dado muy buen resultado y ha sido un acierto”, añadió.

A pesar de todo, García, que cifró el coste de haber sustituido la solera de hormigón en unos 85.000 euros, reconoció que no saben si los autores recibieron alguna indicación del anterior equipo de gobierno en este sentido. “No lo sabemos porque a esas reuniones solo acudía el anterior alcalde -Eneko Larrarte (I-E)- y no hay actas ni nada”, recalcó.

Como se recordará, esta obra se impulsó en la anterior legislatura con el objetivo de remodelar unas instalaciones que llevaban unos 25 años sin apenas haberse hecho mejoras. Incluso se barajó la opción de haberlo cubierto, pero finalmente se desechó por su alto coste.

La obra concluyó hace un año y, en un primer momento, el actual Ayuntamiento se negó a recibirla porque detectó problemas de burbujas, desconchados y grietas en la pista de velocidad. Sin embargo, lo hizo poco después a pesar de presentar los mismos fallos asegurando que, de esta forma, no perdía la subvención del Gobierno foral y, además, permitiría retomar la competición a los clubes que lo utilizan.

Pero esos problemas no han desaparecido, sino que, además, han aumentado. “La evolución ha sido negativa, como esperábamos”, señaló la concejal de Deportes, quien añadió que en fechas pasadas se llevaron a cabo algunos trabajos de reparación por parte de la brigada municipal. “Además, se han puesto unas cintas para controlar si las grietas van a más y pueden ser peligrosas. Al final, es una solución a corto plazo, pero los problemas continuarán porque el hormigón volverá a buscar salida por un lado u otro”, lamentó García, quien insistió en que, “por una razón u otra, esta obra no se planteó bien”. “El problema sigue existiendo y lo que se hizo no lo iba a solucionar”, concluyó.