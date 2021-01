Tudela insiste en pedir al Gobierno foral financiación para su estadio

Actualizada 26/01/2021 a las 10:34

El pleno del Ayuntamiento de la capital ribera aprobó este lunes una nueva moción -la segunda en algo menos de un año- en la que solicita al Gobierno de Navarra su colaboración económica para la reforma integral del estadio Ciudad de Tudela, ante su “situación insostenible que obliga a actuar de forma inmediata para recuperar una instalación deportiva emblemática y pública que represente con dignidad a la ciudad y, por extensión, a la Ribera”. Una moción que fue presentada por el equipo de Gobierno de NA+, al igual que la de febrero de 2020 en la que solo con sus votos solicitó sin éxito al Ejecutivo incluir en el Presupuesto de Navarra para ese año 2 millones con este fin, y que en esta ocasión tuvo también el apoyo de I-E -se había abstenido la vez anterior- tras aceptar los proponentes su enmienda. El PSN volvió a votar en contra.

De este modo, y en lugar de la propuesta inicial de NA+, que gobierna en el consistorio con mayoría absoluta, de pedir “la dotación de una partida presupuestaria cuyo importe alcance como mínimo el 50% del coste de la reforma” estimado en algo más de 2,4 millones de euros, aunque la cifra final la marcará el proyecto definitivo, la moción aprobada tras la enmienda solicita al Ejecutivo su colaboración económica “mediante la dotación de una partida presupuestaria cuyo importe se acuerde entre ambos organismos una vez entregado el proyecto”.

Como se recordará, el Ayuntamiento anunció recientemente el inicio de la reforma del estadio para este otoño, con la primera y parte de la segunda de las 8 fases previstas, aunque por ahora sin fecha de finalización ya que, al no tener subvención, la intención es continuarla los próximos años aunque dependiendo de la disponibilidad económica del consistorio.

LA "SORPRESA" DEL PSN

El portavoz del PSN Ángel Sanz se mostró sorprendido por la postura de I-E “porque aprobaron el presupuesto de Navarra en el Parlamento y no había partida para el estadio”. Tras afirmar que la situación de deterioro del Ciudad de Tudela se remonta a “muchos años atrás en los que UPN formaba parte del Gobierno de Tudela y también de Navarra”, dijo al equipo de Gobierno que “estamos en esta situación por su inoperancia y no querer llegar a acuerdo NA+ ni con la oposición ni con el Gobierno foral, ya que están cómodos en el confrontamiento y en decir que el Ejecutivo es el malo”. “No han presentado la documentación que se les pidió desde el Gobierno de Navarra”, añadió.

Olga Risueño (I-E) respondió a Sanz que no sabía de dónde venía la sorpresa porque no han votado nunca en contra de este proyecto “y tenemos suficiente criterio”. “Criticábamos que se empezaba la casa por el tejado porque no había proyecto”, indicó. Consideró que reformar el estadio fue una apuesta de NA+ y que si el Ejecutivo foral planteara uno nuevo “estaríamos encantados también, pero es cierto que hay que hacer algo”.

Recordó que cuando I-E gobernó con PSN y Tudela Puede la pasada legislatura “todas las instalaciones deportivas estaban en un estado lamentable e hicimos proyectos y se consiguieron subvenciones de más de 5 millones”. Agradeció a NA+ que aceptase su enmienda “porque el punto de su moción era demagogia pura”, ya que hay que esperar a tener el proyecto, en febrero, “para subir a trabajar en los despachos, porque si no se queda en un brindis al sol”. Criticó que NA+ “quiere una confrontación al decir que el Gobierno foral nos tiene abandonados cuando financia la actuación en la zona de Coscolín con 8 millones o el carril bici entre Tudela y Fontellas con 300.000”, señaló.

La edil de Deportes, Irune García, dijo no ver confrontamiento, sino intentar ir “todos a una” con un estadio cuya situación es “lamentable, ruinosa y peligrosa”. Añadió que presentaron a la consejera Rebeca Esnaola “toda la documentación que pidió”; y recordó a Sanz que en los 50 años que tiene el Ciudad de Tudela “también el PSN” gobernó en la ciudad.

El alcalde, Alejandro Toquero, le pidió a Sanz que le informen bien de las reuniones que han mantenido con el Gobierno foral “porque le han faltado reuniones”, “Claro que negociamos”, le dijo. Además, afirmó que la diferencia entre el portavoz socialista y él “es que usted pone al Gobierno de Navarra por encima de todo y yo a Tudela”. Agradeció a I-E la enmienda porque “es importante ir todos de la mano” en defensa de los intereses de la ciudad.

OTROS ASUNTOS



Reversión de viviendas sociales. La edil de Derechos Sociales, Anichu Agüera, explicó, a preguntas de Marisa Marqués (I-E) que el Ayuntamiento abordó la reversión al Gobierno de Navarra de la cesión de las viviendas sociales de la ciudad -entre 9 y 15- propiedad del Ejecutivo y que gestiona desde hace 30 años el consistorio en una reunión mantenida el 18 de diciembre con el director general de Vivienda, Eneko Larrarte, y el director del servicio de Vivienda, Javier Etayo. “La fecha en que termina el convenio es el 25 de febrero y las condiciones son, desde este momento, que se hagan cargo de las viviendas”, explicó. Añadió que, a partir de entonces, será el Gobierno foral, “como propietario”, quien decidirá sobre los contratos firmados, alquileres, etc. Marqués dijo quedarse “perpleja”. Consideró que hasta que no hay un documento con una firma “la responsabilidad es del que gestiona actualmente”.



Ayudas frente a la covid-19. Ante la pregunta de Olga Risueño (I-E) sobre medidas de apoyo al comercio, hostelería o cultura, la edil Irune García dijo que la próxima semana se reunirá la Mesa de Comercio “y se citará muy seguido” a la del sector hostelero. “Nos volveremos a juntar para ver medidas pendientes como los bonos de hostelería”, dijo.