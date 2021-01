Marcapáginas automático 'made in' Tudela

Actualizada 20/01/2021 a las 06:00

Fruto del amor por los libros. Así se le ocurrió a Fernando Martínez Villanueva, natural de León y residente desde hace dos décadas en Tudela, crear su propio marcapáginas automático. Lleva por nombre TopLibro y, según asegura, “es el primero diseñado en el mundo”. “Siempre cierras el libro y luego te molesta mucho tener que buscar la página donde lo habías dejado. Un día me vino la imagen de algo que se quedase fijo y no me diera trabajo, que lo hiciera por mí y, como me gustó, le dediqué tiempo”, explica Fernando Martínez, psicólogo de profesión, quien lo define como “un marcapáginas automático, español, simple y genial”.

En concreto, califica el mecanismo de este marcapáginas, que ya ha sido patentado, como “una pestaña movible que recupera la posición cada vez que pasas la página”. “Ofrece una resistencia mínima, pero suficiente para recuperar la posición y que la pestaña vuelva a apoyarse en la página siguiente”, añade.

Además, continúa diciendo que el marcapáginas “está fijado al libro por una pinza de imán que se agarra en la parte de atrás, y que hace de parte fija”. En este sentido, expone también que la pestaña “tiene una funcionalidad para un libro de 400 páginas y en caso de que sean más, hay que colocarlo a la mitad y cuando se llegue ahí, pasarlo al final”.

Por otra parte, no duda al afirmar que una de las cosas más difíciles ha sido “encontrar el grosor y el tamaño adecuado”, ya que, tal y como indica Martínez, tuvo que hacer “unas cuantas pruebas” hasta que consiguió “el punto exacto” para no dañar la hoja ni dejarle la más mínima huella y que recupere la posición. Y todo esto, lo llevó a cabo en medio de la pandemia mundial del coronavirus.



CONTENTO CON LA ACOGIDA

Este producto lleva unos tres meses en el mercado y Fernando Martínez asegura que “la acogida ha sido realmente muy buena”.

“Siempre que lo enseño físicamente, in situ, tengo un cien por cien de éxito, aunque cuando lo mando por mail a veces no se entiende tan bien”, afirma, al mismo tiempo que señala que este marcapáginas “está gustando muchísimo” y que tiene a mucha gente interesada en el mismo.

“Mi capacidad de marketing es pequeña, pero cuando consigo mostrarlo presencialmente engancha porque es algo muy simple”, manifiesta Fernando Martínez.

El precio de venta al público del marcapáginas que ha creado es de 4,50 euros y se puede encontrar en las librerías y en su propia página web www.toplibro.com, aunque, como asegura, “luego lo vendo también como producto merchandising para empresas, porque tiene un espacio para poner el logo”. En este caso, el precio es otro y depende de la cantidad de marcapáginas.

No es la primera vez que Martínez, psicólogo y terapeuta familiar, pone en marcha una iniciativa novedosa. En concreto, en 2018 unió su labor educativa con niños y adolescentes con su pasión por un deporte como es el fútbol. De este modo, Fernando Martínez Villanueva ideó un sistema de técnica futbolística con el fin de que los jugadores aprendan a conducir el balón sin tener que mirar a sus pies y ganen así en visión periférica.