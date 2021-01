Tudela disfrutó de 15 cm de nieve en una jornada sin apenas problemas

Actualizada 10/01/2021 a las 06:00

Filomena dejó ayer en Tudela una nevada que no se había visto en las últimas décadas. Primero por la nieve acumulada, que rondó los 15 centímetros, pero sobre todo porque no cesó de caer desde las 2 de la madrugada del sábado hasta el cierre de esta edición, es decir, durante unas 20 horas. Aunque, eso sí, de forma no muy intensa, con copos pequeños, salvo en algunos momentos concretos.

La jornada se saldó sin incidencias de consideración, aunque la situación empeoró a última hora de la tarde, a partir de las 19 horas. La intensidad de la nevada aumentó y volvieron a surgir problemas en las calles, tanto para vehículos como para peatones.

El propio alcalde, Alejandro Toquero, reconoció que la situación se había complicado y añadió que se volvieron a activar todos los recursos disponibles del Ayuntamiento que habían trabajado durante toda la mañana.

Citó a personal de Cespa, la contrata de limpieza, incluida una barredora con una pala quitanieves, otras dos máquinas del servicio de Montes para la misma función y a personal de la brigada, además de voluntarios de Protección Civil, que no dejaron de trabajar toda la jornada.

Además, se reforzó con un todoterreno con una pala quitanieves del parque de Bomberos de Tudela, que se centró en despejar el acceso a la ciudad por la carretera de Tarazona, que también lleva al hospital Reina Sofía. Un quitanieves de Obras Públicas también limpió el acceso al centro sanitario.

POCAS INCIDENCIAS

Aparte de esta situación de última hora, la jornada se saldó sin incidencias reseñables. El dispositivo del Ayuntamiento se centró en esparcir sal por las calles, accesos a centros de salud o el mismo hospital y establecimientos comerciales. Participaron personal y vehículos de Cespa, así como Protección Civil, con 10 voluntarios por turno. Las máquinas también trabajaron desde primera hora para despejar las calles.

Sí fue necesario cortar algunas de ellas, las que tienen más pendiente, como medida de precaución. Fueron la conocida como cuesta del Kas, la entrada al paseo del Castillo y Trinquete, así como la cuesta de Labradores, que se reabrió a las 12 horas tras pasar el quitanieves y echar sal.

En cuanto a accidentes, se registró un choque leve y Policía Local denunció por conducción negligente a un hombre que estaba haciendo trompos en las rotondas de la avenida de Zaragoza.

Pero, aparte de estas incidencias leves, el día de ayer se convirtió en una jornada de ocio para cientos de tudelanos que llenaron los parques. Familias enteras con trineos y jóvenes con snowboard o esquíes disfrutaron de una nevada que continuó por la noche y que se espera que concluya hoy mismo por la mañana.

CLAVES

1 Cierre preventivo de algunas calles. El Ayuntamiento cerró al tráfico algunas de las calles con más pendiente de Tudela. Fueron Trinquete, la cuesta del Kas, Ruiz de Conejares y la cuesta de los Labradores, aunque esta se reabrió a las 12 tras pasar el quitanieves.

2 Sal y retirada de nieve. El personal de Cespa, contrata de limpieza, y voluntarios de Protección Civil se encargaron de esparcir sal, retirar nieve y limpiar accesos.

