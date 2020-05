Gel hidroalcohólico en la puerta de casa

28/05/2020

Patentó en 2016 la máquina vending que había inventado para dispensar dosificadores de perfumes y sus recargas. Ahora, con la crisis del coronavirus, la ha adaptado con el fin de poder recargar en ella gel hidroalcohólico para manos.



Nurcan Nasuf Kerim, turco con nacionalidad búlgara y residente en Tudela desde hace seis años, ha instalado su máquina en el rellano de la segunda planta del edificio en el que reside “para el uso de los vecinos” de forma gratuita.



“Les dimos los difusores y pueden subir cuando quieran a recargarlos de gel desinfectante”, afirma Nurcan Nasuf, conocido entre sus amigos como ‘Nacho’, al tiempo que añade que este “humilde” gesto, es una forma de aportar su “granito de arena” en esta crisis.



Según indica, el funcionamiento de la máquina expendedora es sencillo. “Ahora el precio de su uso está configurado a cero. Coges el difusor -de 86 mm de largo y 5 ml de capacidad-, lo introduces en la opción del desinfectante, pulsas, te lo recarga y te lo llevas. Cuando se configura para su uso con dinero, eliges el producto, te pone su precio, introduces el dinero, pulsas y te lo da. En este caso, cuando compras el difusor, la máquina libera la primera descarga gratis, y luego ese difusor te servirá para recargar en cualquier máquina. Además, podrás recargarlo de tu propio envase de gel”, afirma el vecino de Tudela.



DE PERFUME..., A GEL



Nurcan Nasuf reconoce que “en principio, inventé esta máquina para fragancias, y ahora, claro, no estamos para perfumes ya que lo prioritario es la salud”.



Añade que le costó mucho tiempo y esfuerzo y que la diferencia de otras como, por ejemplo, las instaladas en el Metro de Madrid con mascarillas y gel hidroalcohólico es que “esas sacan el gel en envases y no dan la opción de recargar”. “Esa es la diferencia, que en esta, con el difusor puedes recargar el gel las veces que quieras y, además, no se contamina el medio ambiente con plásticos de usar y tirar”, indica.



Explica que, desde que patentó esta máquina expendedora, no ha podido comercializarla porque “para ello se necesita una inversión potente”. “Intentamos hacerlo ‘a medias’, pero no vale ya que hay que desarrollar una red comercial estable, tener capacidad financiera para atender al cliente cuando le vendes la máquina... Es importante hacerlo bien, porque estás proponiendo un producto nuevo”, indica, al tiempo que concreta que vendió una expendedora de fragancias en Alemania y otra en Austria. “Pero estaba yo solo trabajando con todo, y no llegas, necesitas una infraestructura”. “Ahora esta es la única máquina de estas características instalada en una comunidad de viviendas”, asegura.



PRUEBA PILOTO



Nurcan Nasuf trabaja en el hotel Aire de Bardenas de Tudela, labor que compagina con su actividad como emprendedor. Según afirma, su idea es ofertar esta máquina expendedora “a ayuntamientos, aeropuertos, hospitales, centros comerciales, hoteles...”. De hecho, según dice, ya ha hablado con el Ayuntamiento de Tudela y algún hotel “para proponerles el concepto y hacer una prueba piloto ya que para que tú puedas vender algo nuevo la gente tiene que ver cómo funciona, ya que no lo conoce”. Añade que la fabricación de estas máquinas “daría trabajo a más de 8 empresas navarras de electrónica, cableado, etc.”.



Para desarrollar la citada prueba piloto de cara a su comercialización, pretende instalar una máquina en un hotel “y, a partir de ahí, ver los resultados y enfocar, porque cada caso es diferente y hay que estudiarlo”. “Por ejemplo, se puede dispensar tanto el gel como protector solar, colonias o repelente de mosquitos, por ejemplo en un hotel de montaña. Nuestra propuesta es que cuando un cliente entra en recepción reciba el difusor con el gel desinfectante, lo pueda recargar cuando se le acabe, y el hotel decidirá si le cobra por el uso de ese servicio o no” comenta Nurcan Nasuf, al tiempo que considera que su iniciativa es “un modelo de negocio innovador, cuyo objetivo también es impulsar un poco la economía”.