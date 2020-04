Protección Civil de Tudela, al pie del cañón frente al coronavirus

30/04/2020 a las 06:00

Aunque la labor de los integrantes de Protección Civil es totalmente voluntaria, desde que se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus, la dedicación de los voluntarios que integran esta agrupación en Tudela ha pasado a ser la de una jornada laboral o, incluso, más extensa. Están al pie del cañón. Y es que todo el servicio que están prestando a la ciudadanía de la capital ribera durante estos días lo desarrollan 12 horas diarias de lunes a domingo.

“Estamos trabajando así desde que comenzó el estado de alarma”, reconoce Jesús Peleato, jefe de Protección Civil Tudela, al tiempo que indica que llevan la misma organización que si fuera una empresa. “Hacemos cuadrantes con turnos que van desde las 8 a las 20 horas o de las 9 a las 21 horas”, señala, toda vez que manifiesta que todo el trabajo lo hacen entre unas 35 personas.

“En total, somos 53 voluntarios, pero unos 15 son personal de riesgo y están permaneciendo en casa”, apunta Peleato, a la vez que continúa diciendo que se organizan como pueden en función de sus trabajos, ya que muchos ya se han incorporado a su sector y dedican las mañanas o las tardes a esta labor voluntaria, en función de sus turnos.

Principalmente, según cuenta su jefe, el cuerpo está para dar servicio a las tareas que al Ayuntamiento no llega y la verdad es que llevan a cabo tareas de todo tipo. “Empezamos con las desinfecciones en el Hospital Reina Sofía, las residencias de mayores y los centros de salud, hasta que vino el Ejército y se encargó”, comenta Peleato, aunque desde este lunes han vuelto a coger las riendas de esta limpieza.



DISTINTAS INTERVENCIONES

Y, hablando de labores de desinfección, fueron ellos también los que se encargaron de la desinfección de las pantallas protectoras que se han distribuido entre distintos establecimientos en Tudela. “Hicimos un protocolo que aprobó Gobierno de Navarra y en función de la demanda que vamos teniendo las vamos entregando”, relata. Y no solo eso. Asimismo, han desinfectado ‘salvaorejas’ para aliviar las molestias que ocasiona el uso de mascarillas en el personal sanitario del hospital y el albergue de Tudela.

Pero a esto se sumaron otras acciones como la colaboración con el Banco de Alimentos y la recogida y entrega a domicilio de medicamentos de la farmacia del hospital de Tudela para enfermos crónicos. Respecto a la primera, Peleato expone que “cada vez que nos llaman vamos a echarles una mano”. “Hacen 4 repartos al mes y vamos a hacer lo que haga falta, ya sea descargar el camión o ayudar en el reparto de lotes”, afirma.

Igualmente, se hacen cargo del reparto de las donaciones de alimentos que hacen AN y Vegetales Línea Verde. “De vez en cuando nos llaman y llevamos palés de ensaladas o lo que sea a las residencias, al hospital…”, explica, al tiempo que añade que también van a proceder a repartir los ‘non-touch’ en comercios de Tudela.



CON MUCHO CUIDADO

Eso sí, lo que no falta es el cuidado para no contagiarse. Y es que no hay que olvidarse de que ellos son voluntarios y luego regresan a casa con sus familias. “Tenemos que tener en cuenta que si cogemos el virus luego nos vamos a casa con nuestras familias, así que tenemos que ir con mucho cuidado”, insiste Peleato, aunque reconoce que, por ahora, están cubiertos con los EPIS y el material de protección que recopilaron. Y, otra de las cosas que hacen es felicitar el cumpleaños de los niños cuando la Policía no puede. “Normalmente es algo que hacen ellos, pero si no pueden nos llaman y cuando podemos acudimos nosotros”.

En definitiva, gracias a su trabajo desinteresado mucha gente puede seguir tomando su medicación y seguir trabajando con más seguridad en los espacios de más riesgo.