El grupo As de T de Tudela gana un concurso nacional de teatro

18/02/2020 a las 06:00

El grupo As de T de Tudela se proclamó campeón del XI Certamen Nacional de Teatro No Profesional celebrado la pasada semana en Zaragoza. La compañía ribera representó en la capital aragonesa Mujeres al descubierto, obteniendo el premio a la Mejor Obra (800 euros), y el de Mejor Actriz (300 euros), por la actuación de Maribel Lafuente Yera.



Además, el grupo tudelano recibió 700 euros por llegar a la final de un certamen al que se presentaron 62 compañías de toda España.



Las 7 compañías finalistas llegaron, además de la de Tudela, de puntos tan diversos de España como Huesca (Aragón), Lleida (Cataluña), Alicante (Comunidad Valencia) y Cáceres (Extremadura).



Mujeres al descubierto, obra que As de T estrenó hace un año y que ya ha representado en 13 ocasiones, trata sobre un grupo de cinco amigas que se reúnen 25 años después en casa de una de ellas. La idea es hablar de cómo les ha ido la vida y recordar el pasado, pero, a partir de ahí, se abren varios interrogantes sobre si saldrá alguna cuenta pendiente o secretos que, tantos años después, continúan escondidos.



Además de Maribel Lafuente, el elenco de actores de la obra se completa con los intérpretes tudelanos Rosa Aguerri, Juana Urbano, Pilar Ramos, Carmen Muro y José Luis Gil. La directora es Carmen Marín, mientras que la parte técnica del espectáculo corresponde a Juancho Barquero.



TODA UNA SORPRESA



El fallo del jurado y la entrega de premios tuvo lugar el pasado domingo en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza, sede del certamen.



“Nosotros habíamos actuado el jueves, y acudimos el domingo a la ceremonia final sin saber qué podía pasar..., ¡pero lo que nunca podíamos pensar es que fuéramos a ser los ganadores!”, indicó este lunes Lafuente.



En cualquier caso, la ganadora del premio a la Mejor Actriz del concurso reconoció haber terminado la representación de la obra “con muy buen sabor de boca”. “Cuando nos bajamos del escenario todos coincidimos en que había salido todo muy bien. Estábamos muy contentos con el resultado, pero nunca piensas que vas a ser el mejor grupo de un certamen como este, en el que hay tantos y tan buenos grupos”, explicó Lafuente.



Con su característico buen humor, la actriz tudelana apuntó que, nada más recibir los 1.800 euros correspondientes a los premios y a la participación, “ya estábamos haciendo planes para gastarlo”. “Como hacemos siempre con los ingresos que tenemos, todo irá a un fondo común que utilizaremos para seguir formándonos en este apasionante mundo del teatro, bien a través de cursos o acudiendo a presenciar diversas funciones a Madrid”, afirmó Lafuente, quien no dudó al asegurar que, el próximo año, volverán a Zaragoza “a defender nuestro título”.



MÁS DE DOS DÉCADAS DE HISTORIA



El grupo de teatro As de T de Tudela se constituyó oficialmente el 15 de diciembre de 1997. Desde entonces y hasta ahora, la compañía, compuesta por una docena de actores y actrices aficionados, ha representado más de 120 funciones de casi una veintena de obras, entre comedias, dramas o espectáculos infantiles.



En estos momentos, y todavía con Mujeres al descubierto a la espera de confirmar nuevos lugares y fechas de representación, el grupo ya está trabajando en la que será su siguiente obra, titulada Aquí no paga nadie, una comedia que abordará la crisis económica desde el punto de vista de dos matrimonios.

Etiquetas Diego Carasusán

