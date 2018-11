Actualizada 01/11/2018 a las 12:34

El grupo municipal de UPN en Tudela ha tildado de "vergüenza" la situación que presenta el polideportivo, con "numerosas goteras cuatro días después de la inauguración de la reforma y de una inversión de más de un millón de euros".



Para la formación regionalista, "se pone de manifiesto que no merece la pena seguir parcheando una instalación tan vieja, y que la mejor opción para no dilapidar el dinero de todos los ciudadanos es apostar por la construcción de una instalación polideportiva nueva, como venimos defendiendo desde hace tiempo y por la que hemos trabajado con la consecución de 3 millones de euros a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de este año".



En su opinión, "con estas goteras ha vuelto a quedar en evidencia la mala gestión del equipo de gobierno, que priorizó la posición del PSN de no hacer una reforma en condiciones con el único objetivo de contar con votos para sacar adelante el presupuesto municipal, y estas son las consecuencias".



En un comunicado, los concejales de UPN han considerado que "durante los tres años de gestión de Izquierda Ezkerra, PSN y Tudela Puede, han demostrado que el mantenimiento de las instalaciones deportivas, no sólo de este pabellón, sino también del resto, no han sido nunca su prioridad". Y han subrayado que "no sirve de nada echar balones fuera, porque el actual equipo de gobierno conocía la situación del pabellón cuando tomó posesión, y aún así llevó a cabo una reforma que sabían que no era suficiente para solucionar los problemas de la instalación".



En este sentido, los regionalistas han destacado que "nuestro grupo político ha presentado este año una moción para que Tudela pueda contar con un polideportivo nuevo, adaptado a las necesidades de equipos como el Aspil, y el equipo de gobierno ha votado en contra". Además, han censurado que "Izquierda Ezkerra, el grupo del alcalde, votó también contra las enmiendas de UPN en el Parlamento, demostrando que no tenía interés en mejorar la infraestructura deportiva de la ciudad en un momento en el que cuenta con mucho más presupuesto para invertir".



"El alcalde, Eneko Larrarte, nos tiene acostumbrados a no asumir su responsabilidad y a cargarla siempre en los grupos de la oposición o en los técnicos del Ayuntamiento. Como máximo responsable, debe asumir toda la carga política y de falta de gestión que ha provocado esta situación", han concluido los regionalistas.

