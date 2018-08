El Gobierno central pagará la partida para el polideportivo de Tudela

Actualizada 29/08/2018 a las 16:31

La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, ha confirmado que el Gobierno central "cumplirá con el acuerdo presupuestario para que el polideportivo de Tudela sea una realidad en 2019", pero el dinero tendrá destino "exclusivo" a ese fin y "no cabe inversión en otras infraestructuras".



Así lo ha asegurado el PSN en un comunicado, después de que la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite y el secretario de Organización, Ramón Alzórriz, se hayan reunido en Madrid con la secretaria de Estado para el Deporte y el director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, Mariano Soriano.



En la cita, la secretaria de Estado ha adelantado que la partida irá destinada a la finalidad exacta que se solicitaba en la enmienda presentada por UPN. "Es decir, en el caso del polideportivo para la capital de la Ribera, el dinero tendrá destino exclusivo y no cabe inversión en otras infraestructuras. El Ministerio remitirá un convenio a los ayuntamientos para que sea perfilado y firmado. Así, se espera que el Ejecutivo central pueda hacer un pago único de la enmienda a finales de 2018 para que a lo largo de próximo años se ejecuten las obras", han explicado los socialistas.



Con esta premisa, María Chivite ha exigido al equipo de Gobierno de Tudela que "cumpla con la actuación del nuevo polideportivo tal y como estaba previsto". "La ciudad no puede permitir que se pierda una partida presupuestaria que supone el desarrollo social y deportivo para las actividades de vecinos, asociaciones y centros escolares", ha añadido, para afirmar que "la construcción de un nuevo polideportivo en Tudela es uno de los hitos del programa electoral del PSN para la ciudad".



Por otro lado, los socialistas han trasladado a la secretaria de Estado para el Deporte el interés de las federaciones deportivas navarras para la derogación de la licencia deportiva única. Una medida que, según estas asociaciones, perjudica directamente en sus trámites diarios. Chivite ha aplaudido la decisión de Rienda, quien ha confirmado que la derogación de la licencia deportiva única será efectiva antes de final de este año.



Durante la reunión, María José Rienda ha trasladado también su trabajo "constante" en la nueva ley de deportes. Según el PSN, el Ministerio "se afana ya en una norma de la que la secretaria de Estado adelanta tres cuestiones prioritarias para el desarrollo de las disciplinas". Entre otras cuestiones, Rienda asegura que la perspectiva de género es una constante en la ley, además, apuesta por el deporte inclusivo y la conexión entre el deporte, el ocio y los hábitos saludables. Chivite ha señalado que "los socialistas navarros compartimos estos aspectos prioritarios puesto que son asuntos que el PSN ya estableció en su programa electoral".

