UPN muestra su "satisfacción" por el nuevo pabellón polideportivo de Tudela

UPN ha mostrado "su alegría y su satisfacción" porque Tudela pueda contar con un nuevo pabellón polideportivo gracias a la enmienda que los regionalistas introdujeron en los Presupuestos Generales del Estado.



Los regionalistas han afirmado en una nota que, "con el refrendo de la Secretaría de Estado de Deporte a que el dinero de la enmienda de UPN tendrá destino exclusivo a la finalidad con la que se incluyó y que no cabe inversión en otras infraestructuras, queda zanjada una falsa polémica que el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, quiso introducir en la opinión pública tudelana, con el único fin de desprestigiar el trabajo y los logros de UPN, llegando incluso a generar división entre los clubes deportivos de la ciudad".



UPN ha asegurado que "ahora ya no caben más excusas". "El alcalde tendrá que decidir si va a hacer uso de esos tres millones de euros que UPN ha conseguido para Tudela, a los que, por cierto, su partido votó no en Madrid, o si, por el contrario, los va a dejar perder. En ese caso, desde UPN pediremos su dimisión", ha añadido.



Por otro lado, los regionalistas se han mostrado críticos con la postura adoptada por el PSN durante todo este tiempo y "por los bandazos" que en su opinión ha ido dando en relación a la construcción o no de un nuevo polideportivo para Tudela, y le han recordado que en el pleno del Ayuntamiento votaron de la mano del alcalde a favor de la remodelación del actual pabellón. "Nos congratulamos de que se den cuenta de que hacer un nuevo polideportivo es la mejor opción para los tudelanos", han indicado.



Asimismo, han censurado que "los socialistas navarros pretendan sacar ahora pecho de un logro que en absoluto les corresponde, de hecho, ni tan siquiera votaron a favor de que se incluyera esta partida".

