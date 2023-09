Mª Carmen Segura (alcaldesa de Villafranca): "Hemos logrado un ambiente festivo en la calle que es inigualable"

fiestas en honor a Santa Eufemia. Unas fiestas que, con un presupuesto de 152.000 euros, se prolongarán hasta el próximo sábado 23 de septiembre. Villafranca iniciará este viernes, a las 12 horas, susUnas fiestas que, con un presupuesto de 152.000 euros, se prolongarán hasta el próximo sábado 23 de septiembre.

La encargada de prender la mecha del cohete anunciador será la alcaldesa, Mª Carmen Segura, quien, como cabeza de lista del nuevo partido Siempre Villafranca, ha revalidado su cargo al frente del consistorio que ya ostentó la legislatura pasada como líder de la coalición NA+.

“Villafranca es un pueblo acogedor. Lo es todo el año, y todavía más si cabe durante esta semana de fiestas”, indica la primera edil, quien asegura que sus convecinos son “alegres y muy respetuosos”. “Por eso, solo puedo desear que el tiempo nos respete y que todos podamos gozar de unos días inolvidables en los que recordemos a los que nos faltan disfrutando de los que tenemos al lado”, concluye Segura.

¿Cómo vive la alcaldesa de Villafranca los días previos al inicio festivo?

Siempre con muchos nervios, cerrando los últimos flecos con la brigada municipal, coordinando al personal... En definitiva, con mucha responsabilidad como alcaldesa y también con mucha ilusión como villafranquesa. Las fiestas se presentan con muchas ganas, y eso se nota en la mirada de cada vecino que me cruzo por la calle. La gente quiere compartir momentos, disfrutar de los actos, del ambiente en la plaza, de los gigantes, de la música..., y aprovechar esta semana para reencontrarse con familiares y amistades.

¿Y cómo las vive usted?

Como cualquier villafranqués, pero con la responsabilidad de presidir el Ayuntamiento. Tienes que estar pendiente de todo, pero siempre disfruto con mi cuadrilla, con los compañeros de la corporación, recibiendo a los invitados... Y este año, además, prenderé la mecha del cohete, con lo que añadiré otro ‘momentico’ más a mi vida.

¿Qué destaca del programa de actos?

El programa siempre tiene como pilares básicos la música y los actos taurinos, que son los que se llevan la mayor parte del presupuesto. Pero tengo que decir que hemos conseguido un ambiente de calle inigualable, con actos infantiles, pasacalles de los gigantes, rondas joteras y otras citas como la degustación de vinos. No quiero olvidarme de las comidas populares, unas organizadas de forma oficial y otras, como la del miércoles 20 o la cena del jueves 21, autogestionadas por los vecinos. Todo eso da muestra de la vitalidad de nuestras fiestas.

El presupuesto este año asciende a 152.000 euros.

Es un presupuesto realista, muy ajustado, con el que intentamos dar respuesta a todas las edades con una oferta muy variada de actividades.

¿Cuáles son sus actos preferidos de las fiestas?

Siempre he participado en el Riau-Riau del día del cohete. El propio lanzamiento del cohete y la procesión son los dos actos más especiales ya que aúnan tradición, sentimiento, comunidad, fiesta, alegría..., muchas cosas al mismo tiempo.

Tras cuatro años como alcaldesa al frente de la coalición NA+, consiguió revalidar el cargo liderando su nuevo partido Siempre Villafranca.

Fue algo que nos planteamos como un reto desde el primer momento, confiando también en que los villafranqueses nos conocían, sabían cómo trabajábamos y la gente nueva que se sumó al proyecto de Siempre Villafranca nos daba un plus para lanzarnos de lleno a la presentación de la candidatura. La lectura es que los villafranqueses votaron el proyecto de continuidad de nuestro trabajo ya realizado.

¿La prioridad municipal en las actuaciones será terminar aquellas que pudieron quedar sin acabar en la anterior legislatura?

Nuestra prioridad es solucionar el problema de suministro agua de boca que hemos tenido este verano. No es algo nuevo, pero con las últimas tormentas se ha agravado y ahora es lo más urgente que tenemos sobre la mesa. No dejaremos de lado las actuaciones que presentamos en nuestro programa, como es la promoción de nuestro polígono industrial, cuya ampliación fue una de las inversiones más importantes de la anterior legislatura. Además, seguiremos trabajando en la mejora de los servicios deportivos y culturales, además de apostar por el turismo.

¿Alguna actuación ‘estrella’ por hacer?

A mí no me gusta hablar de proyectos ‘estrella’. Creo que todo lo que se hace se considera prioritario y necesario en ese momento. Nuestros proyectos más importantes en la legislatura pasada fueron el campo de fútbol y la ampliación de nuestro polígono industrial. En esta legislatura habrá que realizar la renovación de redes y pavimentación de varias calles que no se pudieron hacer en la pasada, al retrasarse el Plan de Inversiones Locales del Gobierno de Navarra. Otro proyecto será la rehabilitación completa para la puesta en valor del órgano Cavaillé-Coll Mutin, del Convento del Carmen. Este año ha sido declarado Bien de Interés Cultural y ya hemos iniciado el desmontaje, que era lo más urgente.

¿Quizá la ‘estrella’ sea la promoción turística?

Es verdad que la apuesta por el turismo y la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, que iniciamos en 2014, es algo que siempre destacamos. Villafranca está trabajando en la promoción de su historia y pasado barroco. Nuestro pueblo forma parte del Camino de la Vera Cruz, y además tenemos la suerte de contar con un festival de arte urbano, como es el ‘31330 Art Festival’, que nos permite promocionar arte contemporáneo a través de las fachadas de los edificios, que se han convertido en lienzos gigantescos. Por eso, me atrevo a decir que Villafranca es un museo al aire libre que todo el mundo tiene que visitar.