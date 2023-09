Tractores para barrer granizo de las calles de la Ribera

, alcalde de Fitero , atendía la llamada de este periódico cuando tenía pensado sentarse 5 minutos, hacer un parón, recargar algo de energía, darse una ducha y prepararse para presidir una corrida con motivo de las fiestas de la localidad. Llevaba en pie desde, cuando lairrumpió en su domicilio, y desde entonces, no había parado. Pero, en lugar de ese instante de relax, Aguirre prefirió aprovechar el momento para explicar que. “Quisiera agradecer la labor entregada de la brigada municipal, que se merece un monumento, de los agricultores del pueblo, que no han dudado en sacar los tractores y echar una mano para poder quitar el granizo de las calles, de los concejales, que han estado todos ahí arrimando el hombro. Cuando han llegado los del Servicio de Conservación de Carreteras, ya llevaban 3 horas trabajando para limpiar la barbaridad que nos ha caído”, contaba. Un episodio tormentoso como el vivido esa madrugada no lo recordaban. “Jamás, ni las personas de mayor edad tenían noción de haber vivido algo así. Han sido como diez minutos de granizo gordo y luego ha llegado el agua”. En el campo, los augurios no eran buenos. “Habrá que ver, pero dicen que está todo perdido”.