Miguel Aguirre: “Recuperamos las actuaciones musicales diarias”

La persona o personas encargadas de lanzar el cohete inicial de las fiestas suele reunir méritos suficientes para recibir esa responsabilidad y este año en Fitero así ha sido.

El Club Deportivo Calatrava será quien dé comienzo hoy a las fiestas de la Virgen de la Barda que se alargarán hasta el domingo 17 de septiembre. El equipo de fútbol de la localidad, recién ascendido de categoría, ha recibido la recompensa debido a su trabajo y esfuerzo durante la campaña.

Por otra parte, el club cumple 100 años desde su fundación en el año 1924, y es por ello que son varios hechos los que hacen que el Calatrava sea justo merecedor de este acto.

Además, el alcalde Fitero, Miguel Aguirre quiso invitar a todos los vecinos riberos para que acudan a sus fiestas “Fitero siempre ha sido, lo es y lo será un pueblo muy acogedor, un lugar donde todo el que llega es bien recibido y que por lo tanto, vengan de donde vengan, en Fitero se van a sentir como en su propia casa”.

¿Cómo está viviendo estos días previos a las fiestas?

Los estoy viviendo con intensidad, en el sentido que son días para cerrar capítulos y concretar cosas de última hora. También con nervios, evidentemente, porque al final esperas que todo salga bien, son nueve días y muchas actividades, siempre existe esa inquietud. Pero también como emoción, al final como alcalde quieres que tus vecinos disfruten de las fiestas y sean unos días especiales para ellos. Este año además se ha juntado alguna circunstancia familiar en mi caso, como son las bodas de oro de mis padres que celebramos el pasado fin de semana y, como muchos otros matrimonios, van a ser homenajeados el día del mayor, y por eso este año, ese día, es más emocionante, por lo menos para mí.

¿Qué novedades tiene este año el programa de fiestas?

Debido al éxito que percibimos, que había resultado en las fiestas de San Raimundo, la colocación de una carpa, la principal novedad es que vamos a instalar una carpa en el mismo lugar, durante los 9 días y que de alguna manera nos permite relajarnos en cuanto a que van a haber actos en los que no vamos a tener que estar permanentemente mirando al cielo para ver si se pueden celebrar o no. Por otro lado, también recuperamos las actuaciones musicales todos los días.

¿Qué destacaría de las fiestas de Fitero?

Destacaría todos los actos tradicionales, todos aquellos actos que nos trasladan a la historia de nuestro pueblo, bien sean actos lúdicos, festivos o de carácter religioso. Me refiero por ejemplo a ‘El Bolo’, al Rosario por las calles de Fitero, a la procesión de la virgen de la Barda, a la Salve, es decir, actos que se han celebrado durante toda la historia y que tienen un significado que entronca con nuestro pueblo. Por otra parte destacaría todos aquellos actos que hacen que la gente de Fitero se reúna, al final no dejan de ser unos días de convivencia, para compartir, para estar juntos…, y con esto me refiero a la cena de las cazuelillas, al día de la vega. En resumen todos aquellos actos que hacen que nos juntemos 600 o 700 personas y que provoca una sensación de unidad y convivencia.

¿De qué trata el pasacalles de ‘El Bolo’?

Este es un acto, sin duda, muy entrañable que comienza inmediatamente después del cohete. Se trata de un pasacalles que a simple vista se podría asemejar a cualquiera de otro pueblo, sin embargo, la peculiaridad que tenemos en Fitero, es que la gente baila en grupo y por eso le decimos ‘en bolo’, donde no existen diferencias y todo el mundo baila en conjunto. Da la sensación de que lo que se pretende es frenar el avance de la corporación municipal por las calles de Fitero. La diferencia con otros pueblos es que en nuestro pasacalles participa la corporación municipal, entonces la gente baila impidiendo que esta avance. El año pasado fueron unas fiestas especiales debido a que estuvimos dos años condicionados por la pandemia y a la corporación le costó salir 2 horas y 15 minutos del Ayuntamiento.

¿Quién lanzará el cohete inicial?

Este año el cohete lo va a lanzar el CD Calatrava (equipo de fútbol de Fitero), dado que ha ascendido de categoría y que el año que viene cumple 100 años desde su fundación.

¿Cuál será el presupuesto para fiestas?

Rondará algo más de los 90.000 euros.

¿Qué proyectos tiene el Ayuntamiento para esta legislatura?

Tenemos que seguir trabajando intensamente en todo lo relacionado a la integración y la convivencia dado que Fitero es un pueblo que está muy afectado por la realidad migratoria. Seguiremos trabajando con el Gobierno de Navarra como lo hicimos en la legislatura pasada, no quiero olvidar que algo habremos hecho bien desde el Ayuntamiento, cuando desde el Gobierno se reconoció nuestra labor con uno de los premios de Navarra de Colores. También tenemos que seguir trabajando el tema de la vivienda. Sin duda, la recuperación de alguna de las parcelas del casco antiguo, queremos intervenir para crear alguna plaza, algún espacio deportivo, etc. Seguiremos insistiendo al Gobierno en la necesidad de la ejecución del proyecto de la carretera NA-6900, que para nosotros es de vital importancia, ya que estamos convencidos que teniendo ese terreno mejorado, podremos continuar en la mejora de nuestro polígono y en la construcción de naves y favoreciendo la labor de las empresas.

¿Qué le diría a sus vecinos?

A mis vecinos les diría que a partir del día del cohete, dejen el reloj en casa, que tratemos de detener ese ritmo tan estresante que a veces nos auto imponemos, que disfrutemos de todos los actos que ha organizado el Ayuntamiento, pero que sobre todo disfrutemos del encuentro con los amigos, con la familia y con aquellos fiteranos que vienen a acompañarnos estos días, teniendo en cuenta que la fiesta la hacemos entre todos, la fiesta no la hace un programa.