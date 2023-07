'Joselillo', premio a la mejor faena de la feria de Tudela

La faena realizada por José Miguel Pérez Prudencio ‘Joselillo’ en la corrida del domingo 30 de julio al toro Almonteño, de la ganadería de Prieto de la Cal, de San Juan de Puerto (Huelva), ha sido elegida como la mejor de la feria de Santiago y Santa Ana de Tudela por el Club Taurino y la sección taurina de la SDR Arenas de la ciudad.

El diestro cortó las dos orejas a este toro, lidiado en cuarto lugar en esta corrida en la que, además, cortó otra oreja al primero de la tarde.

Por su parte, Carasucia, de la misma ganadería y lidiado en 6º lugar en la citada corrida del día 30 por David Cadavid, ha sido designado como el mejor toro de la feria, compuesta por dos corridas y una novillada.

Finalmente, se ha decidido premiar a Javier Ambel, de la cuadrilla de Miguel Ángel Perera, “por la lidia y ejecución del tercio de banderillas de su lote” en la corrida del sábado, día 30. La fecha de entrega de estos trofeos taurinos Ciudad de Tudela se dará a conocer una vez concertada con los galardonados

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero , tras la última corrida en la hubo algo más de 500 espectadores y cambio de cartel en el último momento, afirmó que“A mí tampoco me gusta todo lo que está sucediendo, y esa bajada de la gente que acude. Vamos a ver qué es lo que no está funcionando. Y lo que no funciona, se mejora y se cambia”, explicó.