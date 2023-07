Especialmente afectado estaba un vecino, carnicero de profesión, que se encontró con uno de los niños en la calle justo después de que consiguiera huir junto a otro de sus hermanos de la casa de su madre. “Vi al mayor de los hijos cerca del portal donde fueron a pedir ayuda y tenía toda la espalda ensangrentada. Y el pequeño llevaba toda la boca hinchada, como si le hubieran dado un golpe muy gordo”, relataba impresionado todavía por lo ocurrido.

Al ver semejante situación, avisó a la policía. “Tenían que mirar urgentemente la espalda del chico porque yo nunca había visto tanta sangre”, añadía.

Otra vecina llegaba a la localidad cuando vio a una ambulancia que entraba al casco urbano. “La he seguido a ver qué había pasado y cuando he llegado a la calle he visto un coche de la Guardia Civil , dos de la Policía Foral , dos ambulancias, los municipales de Fitero... He parado el coche porque no podía pasar y ya me han comentado lo que había pasado, que, que dos habían conseguido escapar y que el otro todavía seguía dentro”, relataba también impactada por lo sucedido.