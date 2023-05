Toquero: "Creo que la gente de Tudela pedía que defendiéramos esta ciudad"

, con Alejandro Toquero al frente, una mayoría absoluta para gobernar la ciudad incontestable, con 11 de los 21 ediles que conforman el Ayuntamiento de la ciudad. Un resultado con una contundencia inesperada para no pocos. De hecho, el propio Toquero, en la porra que realizó para Diario de Navarra, había dado 10 ediles a los regionalistas y 2 al PP, alcanzando entre ambos esa mayoría absoluta, además de 4 al PSN, 4 a Contigo Tudela y uno a EH Bildu. Los votos de los tudelanos dieron este domingo a UPN , conal frente, unapara gobernar la ciudad incontestable, conque conforman el Ayuntamiento de la ciudad. Un resultado con una contundencia inesperada para no pocos. De hecho, el propio Toquero, en la porra que realizó para Diario de Navarra, había dado 10 ediles a los regionalistas y 2 al PP, alcanzando entre ambos esa mayoría absoluta, además de 4 al PSN, 4 a Contigo Tudela y uno a EH Bildu.

los cuatro últimos años, también con 11 ediles, podía hacer presagiar una resta en los apoyos que, finalmente, no se ha producido en el bloque de centro derecha. De hecho, UPN ha alcanzado esa mayoría absoluta en solitario, con 7.420 votos (42,76%), siendo el más votado en todas las mesas electorales de la ciudad, frente a los 7.765 apoyos (44,78%) que consiguió NA+ en 2019 -solo 345 menos que lo obtenido por la coalición, aunque yendo en solitario-. De los otros dos integrantes de NA+, solo el PP ha obtenido representación con un edil -1.291 votos (7,44%)-, ya que Ciudadanos recibió 163 (0,94%). A ello hay que sumar que también estuvo a punto de conseguir un concejal VOX. Recabó 849 apoyos (4,89%), quedándose tan solo a 8, 65 votos de lograrlo. Y es que la separación de los integrantes de la coalición de NA+ (UPN, PP y Ciudadanos) que ha gobernado Tudela los cuatro últimos años, también con 11 ediles, podía hacer presagiar una resta en los apoyos que, finalmente, no se ha producido en el bloque de centro derecha. De hecho, UPN ha alcanzado esa mayoría absoluta en solitario, con 7.420 votos (42,76%), siendo el más votado en todas las mesas electorales de la ciudad, frente a los 7.765 apoyos (44,78%) que consiguió NA+ en 2019 -solo 345 menos que lo obtenido por la coalición, aunque yendo en solitario-. De los otros dos integrantes de NA+, solo el PP ha obtenido representación con un edil -1.291 votos (7,44%)-, ya que Ciudadanos recibió 163 (0,94%). A ello hay que sumar que también estuvo a punto de conseguir un concejal VOX. Recabó 849 apoyos (4,89%), quedándose tan solo a 8, 65 votos de lograrlo.

La composición del Ayuntamiento de Tudela, que en esta nueva legislatura estará integrada por cuatro grupos municipales -uno más que la pasada-, se completa con el bloque de izquierdas, que baja en representación, ya que contará con 9 ediles frente a los 10 que tenía. Y es que Contigo Tudela (IU, Batzarre, Podemos e independientes), liderado por el ex alcalde Eneko Larrarte, tendrá 6 concejales, uno menos que los 7 que obtuvo I-E (IU y Batzarre) las pasadas elecciones. En concreto, ha contado con 4.191 votos (24,15%), 636 menos que los 4.827 que tuvo I-E en 2019. Finalmente el PSN mantiene sus 3 ediles con un número de votantes similar -2.409 (13,88%) frente a 2.556 (14,74%) en 2019, lo que supone 147 menos-.

RESULTADO "EXCELENTE"

Alejandro Toquero quiso ayer dar las gracias a los tudelanos y tudelanas “por darnos su confianza y lo más grande que tienen, que es su voto”, lo que ha permitido a UPN obtener “unos excelentes resultados”. Reconoció que este apoyo le da “mucha fuerza para seguir siendo alcalde y defender esta ciudad, que vale la pena”. “Seguiremos luchando por esta ciudad, y vamos a romper ese techo de cristal, que estos años nos han intentado poner en el Gobierno foral y en Pamplona, para poner a Tudela donde se merece”, dijo.

Respecto al resultado electoral, reconoció que la ruptura de NA+ “era un riesgo, pero la gente ha votado a UPN, que es el partido mayoritario de Tudela con diferencia”. En cuanto a si pensaba llegar solo a la mayoría absoluta, afirmó: “Preveíamos un buen resultado, porque eso se palpa en la calle. Las sensaciones eran buenas, la verdad”.

Consideró que los ciudadanos “han votado la buena gestión realizada esta legislatura y han valorado los años que hemos trabajado por Tudela, una ciudad que encontramos inactiva, paralizada, y a la que hemos activado no solo a nivel de infraestructuras y obras sino a nivel comercial, turístico y de eventos”. “Con una pandemia de por medio y con todos los palos en las ruedas que nos han puesto del Gobierno de Navarra, creo que han valorado eso”, indicó. Añadió que también cree “que la gente de Tudela pedía que defendiéramos esta ciudad”.

En cuanto a los resultados del PSN, dijo que “son fruto de que durante 4 años en Tudela ha votado en contra de muchas cosas necesarias como la carta de capitalidad o el tercer centro de salud y los ciudadanos no comparten que les prometan algo y cuando lleguen luego al Gobierno no se cumpla”. “Nosotros no hemos engañado a nadie”, comentó. También consideró que no han compartido que Larrarte, cuando perdió en 2019 la alcaldía, “se fuera a Pamplona y volviera luego a presentarse” con Contigo Tudela, al que calificó como “conglomerado de populismo de izquierdas”.

Expuso que “siempre que la oposición ha querido hablar con nosotros hemos estado ahí”. Definió la nueva legislatura como “de continuación” con la anterior “para seguir avanzando”.

Lo más inmediato será, segun dijo, "controlar obras que tenemos" y preparar las fiestas patronales de julio. "No tardaremos en decir la ubicación de las ferias. Lo haremos en cuanto los técnicos nos digan cuál es la mejor opción", apuntó.

La oposición, entre la resignación y la sorpresa



Los portavoces de los tres partidos que conformarán la oposición en el Ayuntamiento de Tudela esta nueva legislatura felicitaron ayer a UPN por el resultado obtenido.

Eneko Larrarte (Contigo Tudela) señaló que con los 6 concejales obtenidos, “evidentemente” no han alcanzado el objetivo de llevar a cabo “un cambio de rumbo del Ayuntamiento”. “No es el resultado que esperábamos obtener. Queríamos construir ese gobierno alternativo. No ha sido posible, pero eso no resta ni un gramo de la ilusión y satisfacción por lo que ha sido construir un proyecto nuevo y de futuro como es Contigo Tudela. Con 6 ediles podemos hacer una oposición seria, leal y contundente como para que, a pesar de la mayoría absoluta, las cosas en Tudela se hagan con cierto orden”, expuso.

Atribuyó la pérdida de un concejal con respecto a los 7 de I-E a que “ha habido una derechización del contexto general en todo España respecto a las elecciones municipales y regionales”. “Quienes han ostentado las alcaldías y, además, han ejercido una política comunicativa potente, como ha sido el caso de Tudela, por no ponerle otros calificativos, han obtenido rédito”, indicó, al tiempo que insistió en que permanecerá esta legislatura en el Ayuntamiento ejerciendo la oposición.

Olga Chueca (PSN) afirmó que con la mayoría absoluta de UPN, que no esperaba, “no hemos podido, indudablemente, hacer un gobierno progresista en Tudela”. No obstante, valoró de forma positiva que han mantenido los 3 ediles que tenían los socialistas en la ciudad, algo que “no es poco para todo lo que es el escenario a nivel general en España”. Reiteró que compaginará su cargo de edil con el de parlamentaria que ha conseguido porque “es muy importante que la voz de Tudela esté en el Parlamento”.

Irene Royo (PP) reconoció que pensaba que iban a conseguir un edil más. “Me hubiera gustado tener más representación, pero lo positivo es que el centro derecha sale reforzado de esta legislatura”, dijo. También compaginará su concejalía con el cargo de parlamentaria para “defender allí los intereses de Tudela”