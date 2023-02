El edil socialista Ángel Sanz renuncia y critica que el PSN ha gestado "a sus espaldas" un nuevo cabeza de lista para el 28M

Ángel Sanz Alfaro, concejal del PSN en el Ayuntamiento de Tudela, ha anunciado este lunes que ha presentado su renuncia a dicho cargo, algo que hará efectivo el próximo miércoles, 1 de marzo. Esta decisión, dice a través de una nota, ha sido "difícil y triste, pero intensamente reflexionada". En dicho texto, Sanz explica las razones que le han llevado a tomar esta decisión y asegura que seguirá trabajando "por conseguir lo mejor para Tudela y mis conciudadanos".

Sanz afirma que esta decisión es consecuencia de haberse dado de baja en el partido el pasado 9 de enero. Denuncia que hace 7 meses solicitó de forma infructuosa reunirse con la presidenta María Chivite "para tratar y analizar la situación de nuestro partido aquí en Tudela, segunda ciudad de Navarra, y abordar el futuro del mismo de cara a las próximas elecciones municipales".

En la nota, Sanz critica asimismo que el PSN "haya gestado a sus espaldas" su relevo al frente del partido de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Y denuncia "la existencia de distintos movimientos iniciados de cara a conseguir un nuevo cabeza de lista para las próximas elecciones municipales" en las que no se ha tenido en cuenta ni su trabajo en esta legislatura. "No se hacen las cosas así", asegura. "He entendido pisoteada mi dignidad y trabajo de todos estos años. Esta falta de confianza del Partido hacia mí me impiden, ética y personalmente, continuar como afiliado al PSN/PSOE y ejercer, hasta el final de esta legislatura, como representante del mismo en nuestra ciudad", afirma.

Nota de prensa íntegra:

Mediante esta nota de prensa quiero anunciar mi RENUNCIA al cargo de Concejal en el Ayuntamiento de Tudela por el PSN/PSOE. Renuncia que haré efectiva el próximo 1 de Marzo 2023 y que es la consecuencia (lógica, al menos para mí) de haberme dado de baja del PSN/PSOE. Esta decisión la comuniqué a la dirección del Partido con fecha 9 de Enero 2023.

Se trata de una decisión difícil y triste para mí, pero intensamente reflexionada. En concreto llevo más de 7 meses, es decir desde que el pasado mes de Junio, pedí reiteradamente (pero de manera infructuosa) cita con la Presidenta Chivite, como Concejal y Portavoz del PSN en el Ayuntamiento, para tratar y analizar la situación de nuestro partido aquí en Tudela, segunda ciudad de Navarra, y abordar el futuro del mismo de cara a las próximas elecciones municipales.

En la carta del 9 de enero, en la que solicitaba mi baja del partido, exponía que durante mis años de militancia en el mismo siempre he mantenido las mismas ideas, defendido los mismos principios y sustentado los mismos valores.

Igualmente recordaba mi total disposición ante las necesidades concretas del partido en tiempos extremadamente duros (Concejalía de Olazagutia) o cuando se me necesitó, en las pasadas elecciones, para encabezar la lista al Ayuntamiento de Tudela. Mencionaba también mi convencimiento de haber probado sobradamente mi compromiso y mi dedicación en favor de la causa que nuestra formación representa y a la que he servido durante todos estos años y mi lealtad y apoyo incondicional a María Chivite y a la dirección del partido.

El motivo de mi RENUNCIA no se basa pues en divergencias de matiz, de oportunidad o de enfoque. Es algo más personal y profundo y que proviene de analizar y constatar lo que ya intuía desde hace meses por fuentes ajenas al partido. La existencia de distintos movimientos iniciados de cara a conseguir un nuevo cabeza de lista para las próximas elecciones municipales en las que no se ha tenido en cuenta ni mi trabajo realizado en esta legislatura, ni mi opinión, ni mi figura, ni mis funciones como portavoz del mismo.

Mi deseo hubiera sido el volver a encabezar el proyecto del PSN/PSOE para el futuro inmediato de Tudela, pero han considerado que no era posible. Pero no me voy por esto. Yo hubiera aceptado democráticamente esta decisión. Lo que no puedo tolerar es que esa decisión se haya gestado a mis espaldas, sin contar con mi experiencia y conocimiento de la situación de Tudela. No se hacen las cosas así. He entendido pisoteada mi dignidad y trabajo de todos estos años. Esta falta de confianza del Partido hacia mí me impiden, ética y personalmente, continuar como afiliado al PSN/PSOE y ejercer, hasta el final de esta legislatura, como representante del mismo en nuestra ciudad.

Si no he presentado antes mi dimisión ha sido por el compromiso adquirido no solo con los tudelanos y tudelanas que confiaron en mí, también hacia unas siglas, hacia un partido, al que desde mi más profunda convicción política siempre he defendido.

Me voy con la satisfacción del trabajo bien hecho a pesar de la inmensa soledad con la que en muchas ocasiones he tenido que hacerlo. Con aciertos y errores, pero siempre por el bien de los tudelanos y tudelanas, con enorme compromiso hacia el partido que representaba y con enorme dedicación y esfuerzo personal. Es evidente que, si yo me hubiera ceñido a pasar de soslayo durante esta legislatura en vez de desmontar continuamente tanta mentira oída en los plenos, mi vida personal y mi vida política hubieran sido más cómodas, pero cada persona tiene su carácter, su manera de estar en este mundo y su compromiso al asumir sus responsabilidades políticas. Estoy orgulloso de ello y de haber contribuido a una Tudela mejor.

Me voy también agradeciendo a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento su ayuda, apoyo y comprensión en la complicada tarea de ser representante municipal y portavoz de un partido político. Mi gratitud también al tejido asociativo, económico, empresarial y cultural de Tudela y de la Ribera por todo el tiempo, consejos y orientaciones que me han regalado a lo largo de estos años. También a los ediles de la oposición con los que muchas veces he colaborado.

La valentía en política se manifiesta de muchas formas, lo mismo cuando se acepta un cargo asumiendo todas las responsabilidades que puedan conllevar, como cuando se dimite por estar convencido de que, en determinados casos es lo mejor, lo más honrado o lo más digno que podemos hacer. Y es por eso por lo que hoy yo digo adiós.

Mi última esperanza es que como resultado de las próximas elecciones municipales Tudela vuelva a tener un gobierno de izquierdas, con representantes con valores y vocación de servicio, que defiendan los valores de la democracia y los intereses generales de la ciudadanía y no políticos que se dedican a faltar a la verdad, a pisotear al adversario y a sus propios compañeros.

Muchas gracias.