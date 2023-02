I-E Tudela acusa al alcalde de mentir sobre la multa de la CHE por poner la feria en el Prado

acusó este martes 7 de febrero al alcalde, Alejandro Toquero (NA+), de mentir a la ciudadanía “al afirmar que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) siempre ha multado al consistorio por instalar las ferias de fiestas en el paseo del Prado”. El grupo municipal de Izquierda-Ezkerra (I-E) en el Ayuntamiento de Tudela “al afirmar que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) siempre ha multado al consistorio por instalar las ferias de fiestas en el paseo del Prado”.

Según apuntó la portavoz de I-E, Olga Risueño, entre los años 2015 y 2019, legislatura en la que I-E gobernó el Ayuntamiento de Tudela en coalición con PSN y Tudela Puede “la CHE nunca multó por la instalación de las ferias en el Prado”.

Como se recordará, la CHE ha sancionado con 900 euros al consistorio tudelano por instalar las atracciones de las fiestas de 2022 en este emplazamiento, su lugar habitual desde hace décadas, aunque ahora no está permitido.

Según explicó Toquero, de forma previa a las fiestas mantuvo conversaciones con la CHE en las que le trasladó que iba a ser el último año de las ferias en ese lugar, al haber comenzado las obras de reforma de esa zona, y que se estaba buscando una nueva ubicación. El primer edil tudelano señaló que “hubo silencio administrativo y ahora la CHE ha hecho lo de todos los años (en referencia a la multa impuesta)”.

“Se sabía que no se podía, pero el alcalde, aun así, decidió hacerlo”, explicó Risueño, quien indicó que su grupo ya advirtió “de que no había autorización”. “Yo no comparto que en Tudela exista riesgo de crecida del Ebro en julio, pero hay una normativa que hay que cumplir. Podría entender que el alcalde defienda lo indefendible y que diga que sabiendo que se iba a multar lo haga igualmente. Pero lo que no entiendo es la facilidad con la que miente a la ciudadanía”, indicó la portavoz de I-E.