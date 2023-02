Vista para sentencia la causa del alcalde de Tudela contra Ernai por compararle con Hitler

Juzgado de Primera Instancia de Tudela ha dejado este viernes visto para sentencia la causa contra la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai por comparar al alcalde con Hitler en una publicación de Twitter. Elha dejado este viernesla causa contra la organización juvenil de la izquierda abertzaleporen una publicación de Twitter.

Toquero interpuso una demanda por vulneración del honor contra la organización Ernai Gazte Kultur Elkartea que, a través de la cuenta de la red social Twitter de Ernai Tutera, publicó imágenes comparándolo con Adolf Hitler. La demanda solicitaba que se declare que esta imagen constituye una intromisión ilegítima en el honor del alcalde y que se condene a la demandada a publicar a su costa el fallo de la sentencia en los mismos medios utilizados para vulnerar el honor del demandante. También pedía que se condene a la demandada a retirar de esta red social y del caché la imagen con contenido injurioso y que se indemnice el daño moral causado del demandante con 5.000 euros.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha destacado que "siempre he asumido la crítica política como parte del juego democrático, pero compararme públicamente con una imagen de Hitler no es libertad de expresión, y tengo que decirlo bien alto". "Quienes me comparan con él solo tienen la intención de atacarme personalmente atentando contra mi honor y no lo voy a consentir y por eso lo denunció, porque, entre otras cosas, tengo una familia y un honor con el que presentarme ante mis ciudadanos", ha remarcado.

Toquero ha señalado que se trata de "una campaña de acoso que llevan durante toda la legislatura, con pintadas de 'Toquero txakurra', carteles de Bildu llamándome mentiroso, el ácido que echaron en mi coche... Es una campaña orquestada de la izquierda abertzale".

El alcalde ha criticado que los representantes de Ernai "ni siquiera se han presentado" a la audiencia previa, algo que, ha dicho, "les califica a ellos solos, son unos cobardes porque se escudan además en las redes sociales y en pintadas y actos incívicos por toda la ciudad, sin participar de la vida real de la sociedad tudelana que les repudia". "No representan en absoluto a la juventud de Tudela", ha sentenciado.

Por otro lado, ha considerado "vergonzoso" que algunos cargos públicos "mostraron su aprobación" a la publicación de Ernai dándole like a un tuit que, ha recordado, "aún sigue" en el perfil de Twitter. "Se califican ellos solos y nos dejan claro que sigue habiendo quienes, ya blanqueados y presentados como personas respetables, con sillones en el Parlamento y en el Congreso, manejan los hilos de los títeres más jóvenes de la izquierda abertzale", ha recalcado.

"Yo no soy alcalde porque sí, detrás de mi cargo hay muchas personas que nos votaron democráticamente y contra cuyo honor se atenta también de forma despreciable", ha reprochado.

Según ha explicado el abogado de Toquero, Guillermo Chaverri, este viernes se ha celebrado la audiencia previa en el procedimiento en la que la fiscalía "ha entendido que, efectivamente, la comparación que hace Ernai en su Twitter comparando al alcalde de Tudela con Hitler es una intromisión ilegítima en su honor y debe resarcirse económicamente". "La fiscalía nos ha dado la razón en las tesis que defendíamos", ha destacado Chaverri. La causa ha quedado vista para sentencia, que podría dictarse en "aproximadamente un mes", ha indicado.