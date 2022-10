Pintan en el palacio Decanal de Tudela (S.XV) para anunciar un acto contra la zonificación del euskera

Desconocidos han realizado una pintada en uno de los muros del palacio Decanal de Tudela, del siglo XV, en el que se convoca a una manifestación contra la zonificación del han realizado unaen uno de los muros delen el que se convoca a una manifestación contra la zonificación del euskera y que en su traducción al castellano dice:“No a las zonificaciones (en euskera está mal escrito porque le sobra una ‘r’). 22 de octubre, manifestación, Plaza Nueva, 17.30. ¡Viva el euskera!”.

Los hechos fueron denunciados por el alcalde, Alejandro Toquero, que criticó que publiciten esa convocatoria “pintarrajeando muros de la ciudad, como el palacio Decanal, un edificio del siglo XV”. “Aprovecharon el cohete para exhibir una pancarta en la que adelantaban sus intenciones. Ahora, convocan a gente de toda Navarra a una manifestación en la que pedirán que Tudela sea zona vascófona. Ni respetan la limpieza, ni respetan el patrimonio, ni respetan la voluntad de los tudelanos”, aseguró, al tiempo que añadió que “la Ribera es zona no vascófona y estos movimientos faltan al respeto a la realidad de la calle”.

“Pone de manifiesto qué pasa cuando gobiernos tibios dan alas a partidos que no aceptan nuestra manera de expresarnos libremente. El euskera es una lengua tan respetable como todas, a la que se opta desde la libertad, sin imposiciones. Pedir en nombre de Tudela que Tudela se considere vascófona es no conocer nuestra realidad o algo peor: conocerla perfectamente y pretender imponernos otra distinta. Que no cuenten conmigo”, aseguró Alejandro Toquero en sus redes sociales.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento foral, Bakartxo Ruiz, fue preguntada ayer por estos hechos y la denuncia realizada por el alcalde. “Efectivamente hay muchas maneras de publicitar cualquier tipo de movilización y, como acabo de conocer, lo que ha ocurrido creo que, si eso es así, desde luego me parece lamentable”, dijo Ruiz.