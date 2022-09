Tudela pide al Gobierno foral que retire el plan de aves esteparias

El pleno del Ayuntamiento de Tudela aprobó este jueves con los votos del equipo de Gobierno de NA+, que gobierna con mayoría absoluta, la moción que presentó este grupo en la que insta al Gobierno de Navarra a retirar el Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Esteparias de Navarra. Una moción que rechazaron I-E y PSN calificándola de “un brindis al sol” y “demágogica”, respectivamente.

Un decreto foral que, como dijo el edil de Urbanismo, Zeus Pérez, “fue publicado sin que nadie lo supiera y se puede presumir, por tanto, que nace con mala fe, salvo prueba de lo contrario”. Añadió que “queda acreditada la nocturnidad y alevosía con la que ha actuado el Gobierno de María Chivite apoyado por EH Bildu y así lo corroboran las 46 alegaciones presentadas al decreto”.

Dijo que, de llevarse a cabo, “supone convertir en un erial” a la Ribera de Navarra y a Tudela, ciudad a la que el actual Ejecutivo foral “ha negado todo”. “Es la gota que colma el vaso en esta sequía de dignidad política”, apuntó, al tiempo que añadió que, de prosperar, se negará el futuro a Tudela y supondría un enorme perjuicio para su desarrollo económico y urbanístico y en el sector ganadero y agrícola ya que “expropiará, de facto, el 60% del territorio de la ciudad y en más de la mitad de Tudela ni el Ayuntamiento ni particulares podrán llevar a cabo ningún tipo de actividad económica ni de otra índole”.

Falta de participación

Pérez señaló que NA+ comparte establecer mecanismos para la conservación de las aves estaparias, “pero debe existir un equilibrio entre conservación y desarrollo”. Afirmó que si prospera el decreto “llegaremos hasta el final, lucharemos en las calles y en las instituciones”.

Olga Risueño (I-E) criticó la “visión catastrofista” de Pérez “que es mentira” ya que el actual Gobierno foral “es el que más financiación” ha aportado a Tudela. Calificó de “inadecuado” que el Ejecutivo “no haya hecho una información previa del decreto dada la importancia del tema” y dijo compartir los argumentos de asociaciones ecologistas cuyas posturas también “deben ser escuchadas” porque “hay que adoptar medidas adaptadas al siglo XXI y al cambio climático y se deberían fomentar más las medidas de protección con otras compensatorias e incentivos”. Abogó por “esperar a ver el resultado de las alegaciones y habrá que llegar a consensos y acuerdos”.

Ángel Sanz (PSN), dijo a NA+ que también “han llegado a acuerdos con Bildu”, algo que Pérez negó. Sanz también pidió la apertura de un periodo de negociación del decreto y presentó, sin éxito, una enmienda de sustitución a la moción de NA+ en la que pedía, entre otros aspectos, abrir una fase de negociación con entidades afectadas, una compensación a los afectados y que el plan esté alineado con los objetivos de crecimiento.

Criticó a NA+ porque “pide eliminar el decreto pero no da ninguna solución, no propone nada”. “El fin de su moción es sembrar el miedo desde una perspectiva demagógica y distorsionada”, dijo.

La gestión en Cultura vuelve a enfrentar a los grupos

El portavoz socialista Ángel Sanz preguntó a NA+ su opinión sobre la resolución del TAN conocida el miércoles en la que “confirma que desde Tudela Cultura se contrató de manera irregular a una técnica no cumpliendo con las exigencias de contratación con arreglo a los principios de mérito y capacidad”.

El edil de Personal, Pedro González, le respondió que compartía la afirmación que había hecho anteriormente Sanz de que exista “respecto institucional” entre los ediles. Añadió: “En la EPEL Tudela Cultura y en la gestión de personal creo que durante esta legislatura se ha tenido poco respeto institucional a la persona que los tudelanos han decididio que diriga Tudela Cultura y, sobre todo, poco respecto institucional ante la técnico de probada solvencia y capacidad a la que creo que se le está haciendo un daño que no merece”, en referencia a la directora gerente de la entidad, Amaya Pérez.

Respecto a la resolución del TAN sobre la contratación temporal de la técnica ya mencionada, que estimó el recurso de las centrales sindicales del Ayuntamiento, González señaló que “esta forma de contratación urgente contemplada se ha utilizado muchas veces en esta casa y nadie, ni las centrales sindicales ni los grupos políticos han puesto ninguna pega”. “Cuando las necesidades específicas están por encima de un procedimiento más o menos regular se va a procedimientos urgentes que están contemplados en el decreto foral”, expuso. Añadió que se la contrató mes y medio para cubrir una baja y porque “había una necesidad de gestión”.

“El TAN dice eso, que no se ha hecho tan mal, que la urgencia era evidente. Cabe recurso, pero no lo vamos a hacer. El TAN nos tira de las orejas en una cuestión que creo que responde a las necesidades eventuales que había en ese momento y ya está”, dijo. Consideró que “las decisiones que toma la EPEL en relación con los trabajadores están siendo muy contestadas no a nivel de gestión sino a nivel político”, y solicitó a Sanz que “en el tema de personal de la EPEL entremos en un espacio de ese respeto institucional que pide usted”.

Sanz le respondió que “todos conocemos cómo ha sido el procedimiento, nosotros lo denunciamos desde el primer momento”. “Cuando pida respeto institucional le rogaría que también tuviera respeto por los trabajadores muncipales, en este caso por las de la EPEL de Tudela Cultura”.

Olga Risueño (I-E) apuntó que “estamos haciendo crítica política de una concejalía”. Se refirió a “los problemas que ha habido en Cultura” donde “no se están haciendo las cosas bien”.