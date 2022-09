Tudela abre su feria del Stock con más de 60 comercios

Del total de establecimientos inscritos, 28 pertenecen a la Asociación TUCC (Tudela Ciudad Comercial), que para esta feria vuelve a realizar la campaña ‘Gana 500 euros comprando en los comercios TUCC durante el Stock’.

De este modo, todas las personas que compren en los 28 comercios de la asociación participantes en la feria durante los tres días que dura recibirán un boleto que deberán rellenar y depositar en la urna de cada comercio para participar en el sorteo del premio de 500 €, que se hará el 6 de octubre. Desde la asociación se llamará al ganador, que recibirá 500 € repartidos en 10 cheques-regalo de 50 € que podrá canjear entre las 63 tiendas asociadas a TUCC (como máximo 2 cheques por tienda) hasta el 12 de noviembre. Esta actividad está subvencionada por el Gobierno foral, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Tudela.

COMERCIOS PARTICIPANTES

ASOCIADOS A TUCC

Alcántara Piel Plaza de la Constitución.

Almacenes El chollo C/ Monasterio de la Oliva.

Andrea Milano Tudela Plaza Sancho el Fuerte.

Babyangel C/ Capuchinos.

Boys C/ Camino Caritat.

Clemos Mujer Avda. Zaragoza.

Jesús Clemos Plaza Sancho el Fuerte.

Dados C/ Barrio Verde.

Don Colchón y Sillón C/ Carmen Baja.

Fionna Zapatos C/ Gaztambide-Carrera.

Km,0 moda mujer Avda del Barrio, nº 1. Galería Alcampo.

Kuroi. C/ Barrio Verde.

L’Arca C/ Hererrías.

La nube de Claudia Avda. Zaragoza.

NgArguitectura y mobiliario Avenida de Santa Ana.

Ninfas C/ Príncipe de Viana.

Ozzone Avda. Zaragoza.

Papelería Folder C/ Capuchinos.

Perfumería Esencia C/ Pablo Sarasate.

Premamá Tudela C/ Fernando Remacha.

Tejidos Castillo C/ Concarera.

Teresa Moda Mujer Calle Juan Antonio Fernández.

Tus Zapatos Plaza Sancho El Fuerte.

Tutoque Avda. del Barrio.

Varela Andrés C/ Capuchinos.

Varonna Avda. Zaragoza.

Vice Versa Regalos Plaza de la Constitución.

Zapatinos Avda. Zaragoza.



RESTO DE PARTICIPANTES

42º Latitud N C/ Pablo Sarasate.

Ana Marqués C/ Pablo Sarasate.

Antón Mobiliario Avda. Santa Ana.

Atleet Tudela Avda. Instituto.

Avelino Moda C/ Gaztambide-Carrera.

Blanco Colores Plaza Sancho El Fuerte.

Calzados Andrés Solana C/ Camino San Marcial.

Calzados Puy C/ Gaztambide-Carrera.

Calzados Sando Avda. Zaragoza.

Calzados Sola C/ Concarera.

Compro Oro Goya/Joyería Avda. Zaragoza.

El portugués textil C/ Juan Antonio Fernández.

Entrealgodones C/Juan Antonio Fernández.

Fiorenccia P. Sancho El Fuerte.

Gloss Avda. Zaragoza.

Guisasola Plaza Sancho El Fuerte.

Ispirazione di mare C/ Juan Antonio Fernández.

Korale Complementos C/ Horno Pasaje.

Kukis C/ Gaztambide-Carrera.

Librería Letras a la Taza C/ Herrerías.

Masai C/ Gaztambide-Carrera.

Miss & Camino San Marcial.

Modas Dys C/ Muro.

Murkas Camino San Marcial.

Obdulia C/ Pablo Sarasate.

Papelería Amimet C/ Yanguas y Miranda.

Peques y Más Plaza Sancho el Fuerte.

Perfumería Ana Ferrer Avda. Santa Ana.

Perfumería Ferrer C/ Gaztambide-Carrera.

Rocío Cazorla Avda. Zaragoza.

Score (Jack & Jones) C/ Miguel Eza.

Tudela Gastronomik C/ Concarera.

Varonna Stock C/ Capuchinos.

Viveros y Jardinería Lahoz C/ Aquiles Cuadra.

Zamarripa Ópticos C/ Pablo Sarasate.