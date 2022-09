Tudela prevé concluir la reforma de la calle Muro a mediados de 2024

renovación de la céntrica calle Muro el próximo año, una intervención con la que se completará la actuación que incluía la reforma del paseo de Pamplona, ya realizada, y esta vía. Así lo anunció este martes el Tudela iniciará lael próximo año, una intervención con la que se completará la actuación que incluía la reforma del paseo de Pamplona, ya realizada, y esta vía. Así lo anunció este martes el Ayuntamiento , que prevé aprobar hoy, miércoles, la actualización de precios del proyecto, redactado por Blasco Esparza SL, y cuyo presupuesto es de 1.649.688,78 euros (IVA incluido).

Como concretó el edil de Urbanismo, Zeus Pérez, está previsto licitar esta obra a finales de este año con el fin de iniciar los trabajos en agosto de 2023, una vez concluidas las fiestas patronales, y acabarlos en junio o julio de 2024, aunque quien resulte adjudicataria podría proponer menos plazo.

Añadió que la partida para financiar la renovación de la calle Muro se incluirá en el presupuesto del Ayuntamiento del próximo año, aunque “vamos a intentar obtener financiación externa presentando el proyecto a la segunda convocatoria de ayudas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana con fondos Next Generation de Europa”. No obstante, añadió que, en caso de no conseguir subvención, el Ayuntamiento “tiene el dinero para acometer el proyecto”.

Como se recordará, en las dos primeras fases de este proyecto se acometió el paseo de Pamplona. La primera se ejecutó entre enero y octubre de 2020 con un coste de 831.351 € , de los que 600.000 fueron cofinanciados al 50% por FEDER en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014-2020. La segunda, entre junio de 2021 y abril de 2022, costó 1.060.000 euros -650.000 procedieron de los fondos Next Generation, 200.000 de la parte del canon del polígono de tiro que recibe el Ayuntamiento de Bardenas y 210.000 de las arcas municipales-.

LA INTERVENCIÓN

La intervención en la calle Muro incluirá renovación de redes y una urbanización similar a la del paseo de Pamplona. Las aceras se ampliarán y quedarán a la misma altura que la calzada. “Es el modelo de plataforma única y se elimina todo tipo de barrera arquitectónica”, dijo Zeus Pérez.

Se renovará el mobiliario urbano, jardinería y alumbrado y se creará una zona de juegos infantiles. El edil de Urbanismo dijo que se mantendrá el mirador acristalado al río Queiles “de momento, porque está por decidir aún”. También habrá un aparcamiento de bicis inteligente, y los estacionamientos para coches se reducirán “aproximadamente a la mitad”. Indicó que esta pérdida de plazas “se compensa con la ampliación del parking de Terraplén que se hizo, y estamos avanzando en la reapertura del parking de la plaza de la Constitución”. “Estará abierto a final de legislatura”, apuntó, sin concretar la fórmula que se utilizará para regular su uso. Este parking se cerró en enero de 2018, y se ha utilizado puntualmente en fiestas de la ciudad y para dar solución de estacionamiento a propietarios de vehículos que no podían acceder a sus garajes por obras en sus calles.