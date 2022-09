Política El PSN de Tudela buscará a su “mejor candidato” y Ángel Sanz no se descarta El portavoz socialista en el consistorio asegura que el PSN no formará parte de la candidatura de izquierdas en la que trabaja el ex alcalde Eneko Larrarte









Ampliar Blanca Aldanondo Diego Carasusán Pese a que aseguran que el proyecto está ahora por encima de las personas que lo defenderán, lo cierto es que en el seno del PSN de Tudela ya se mira a las próximas elecciones municipales analizando las distintas variables. Y ahí, los dirigentes socialistas quieren evitar a toda costa lo ocurrido en los últimos dos comicios, en los que sus dos candidatas a la alcaldía, Cristina González en 2015 y Silvia Cepas en 2019, renunciaron a última hora. La primera alegó motivos laborales y, la segunda, cuestiones personales. Fueron sustituidas, respectivamente, por Carlos Gimeno y por el actual portavoz del PSN en el consistorio tudelano, Ángel Sanz. Eliminar la incertidumbre que pudo generar estos cambios de candidato es algo que los socialistas se han marcado como prioritario. Así lo indicó este lunes Sanz, quien aseguró que “me dejaré la piel para que Así lo indicó este lunes Sanz, quien aseguró que “me dejaré la piel para que Tudela tenga el mejor candidato por parte del PSN ”. Un candidato que todavía no tiene nombre y apellidos, pero para el que Sanz no se descarta. “Ha sido un orgullo representar a los tudelanos esta legislatura, y entiendo que así lo siente todo aquel candidato que, como yo, sea tudelano 100%. Pero todavía no hemos dado el paso de ver quién encabezará la lista”, indicó Sanz. CON LAS SIGLAS DEL PSN El hermetismo en este sentido fue tal que el propio portavoz socialista aseguró que el PSN de Tudela no cuenta con calendario preelectoral, “y todavía no sabemos si haremos primarias o no”. En lo que sí fue tajante Sanz fue a la hora de valorar el nuevo escenario electoral abierto tras la dimisión del director general de Vivienda del Gobierno de Navarra y alcalde de Tudela entre 2015 y 2019 por Izquierda-Ezkerra (I-E), Eneko Larrarte. Una dimisión presentada con el objetivo de construir una candidatura de izquierdas alternativa al actual equipo de gobierno de NA+ que estaría integrada por independientes, Podemos, Batzarre e IU. Al respecto, Sanz apuntó que el PSN de Tudela no formará parte de esta posible coalición. “Nos presentaremos con nuestras siglas y no estaremos acompañados por nadie”, concluyó. Ángel Sanz: "Toquero (NA+) es la peor versión de la política"

​El portavoz del grupo municipal del PSN de Tudela, Ángel Sanz, cargó este lunes contra el alcalde, Alejandro Toquero (NA+), al que acusó de encarnar “la peor versión de la política”. “Esa política del ataque y el insulto, y de confrontación directa hacia el Gobierno de Navarra”, dijo.

Sanz indicó que, durante la legislatura, Toquero “se ha dedicado a inaugurar proyectos heredados”, y dijo que a NA+ “le queda por hacer más del 70% de su programa electoral”.

Así, apuntó que el PSN trabajará este curso en 5 propuestas: creación de un recinto ferial; adecuación del entorno de Santa Quiteria para uso deportivo y de ocio; creación de una biblioteca en el barrio de Lourdes; buscar una salida al edificio de Sementales; y dar un uso al solar de Bodegas Tudelanas.



Toquero salió al paso de estas críticas asegurando que “si tenemos que seguir yendo a los tribunales contra el Gobierno de Navarra para defender los intereses de los tudelanos, así lo haremos”.

“El mayor incumplidor de promesas es el PSN, en cuestiones como la Carta de Capitalidad, el tercer centro de salud o la ampliación de la oferta educativa de la Universidad”, indicó el alcalde tudelano. ETIQUETAS Tudela

