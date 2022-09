Bicicletas 'gratis' en Tudela

bicicletas en aparcabicis de distintos puntos de la ciudad para que los vecinos que lo deseen puedan utilizarlas en sus desplazamientos por es la novedad más significativa de la Semana Europea de la Movilidad que celebrará la capital ribera entre este viernes 16 de septiembre y el 25 de septiembre con el fin de promocionar la movilidad sostenible. La puesta a disposición de un total de 15en aparcabicis de distintos puntos de la ciudad para que los vecinos que lo deseen puedan utilizarlas en sus desplazamientos por Tudela es la novedad más significativa de laque celebrará la capital ribera entre este viernes 16 de septiembre y el 25 de septiembre con el fin de promocionar la movilidad sostenible.

La asociación Recicleta Ribera, colaboradora en los actos de la citada semana organizados por el Ayuntamiento, es la promotora de esta iniciativa que se pondrá en marcha el sábado, día 17. La plaza de los Fueros acogerá, a las 20 horas, el denominado acto de liberación de las bicicletas en el entorno urbano. Se colocarán en los aparcabicis de la plaza de los Fueros, plaza Mercadal, Complejo Deportivo Clara Campoamor, Paseo de Invierno y Parque de Otoño -se aparcarán 3 bicis en cada uno de estos lugares, cada una con su candado-.

Las personas que deseen usarlas las podrán liberar escaneando con un móvil el código QR del que dispone cada bici. Tras escanearlo, el usuario será dirigido a un pequeño cuestionario que, tras cumplimentarlo, facilitará la combinación numérica del candado. Como explicó Ruth de Rioja, integrante de Recicleta, estas bicicletas han sido reacondicionadas en el taller de la citada asociación y el fin de esta iniciativa “es que haya más bicis por la calle y que la gente las use para desplazarse por la ciudad”. Para utilizarlas no hay límite de tiempo -puede ser un día, dos, semanas o meses-, y la intención es que se les dé uso y, una vez que el usuario no la necesite, la deje en un aparcabicis para que otra persona pueda utilizarla. Incluso, como apuntó, “te la puedes quedar, ya que las liberamos para que cada uno la use y nuestra intención es poner más bicis en la calle”.

Rioja explicó esta actividad en la presentación, junto con la edil de Medio Ambiente, Verónica Gormedino, del programa de la Semana Europea de la Movilidad que “ampliará en un día sus actividades” y tendrá un presupuesto de 4.900 €, “1.600 más que en la pasada edición”, comentó Gormedino.

BUS URBANO GRATUITO

Entre las actividades programadas, cabe mencionar que el día 22, con motivo del Día Mundial sin Coches “el transporte público urbano será gratuito en la ciudad”, dijo Gormedino, quien agradeció a Arasa, adjudicataria del mismo, esta medida. Además, se celebrarán dos biciviernes en centros escolares los días 16 y 23, y juegos en bicicleta, este último día, en el entorno del colegio Elvira España.

También habrá una charla sobre los resultados del estudio de contaminación y movilidad en los entornos escolares de Tudela, realizado por el Bachillerato Científico del IES Valle del Ebro y el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente de la Universidad de Navarra; y una fiesta de la movilidad sostenible para los niños. Los actos concluirán el día 25 con una nueva edición de la ruta urbana en bici Reto + de 100 Ribera, que saldrá a las 12 horas de la plaza de los Fueros. Se espera superar la participación del año pasado, que fue de unas 600 personas, y que se sumen también las bicis liberadas.