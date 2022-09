Cerca de 18.000 hectáreas de cultivo, en riesgo por la sequía en el embalse de Yesa

Alrededor de 18.000 hectáreas de cultivo de 16 localidades de Navarra regadas por el Canal de Bardenas podrían quedarse sin agua en las próximas semanas. El motivo es el extraordinario episodio de sequía actual y, en concreto, la situación del embalse de Yesa del que se nutre el citado canal. Este miércoles, este embalse se encontraba al 18% de su capacidad, con menos de 82 hectómetros cúbicos.

si Yesa baja a algo más de 50 hm3, se suspenderá el riego. Una medida esta que, como señala la CHE, afectaría a los cultivos, pero no al abastecimiento de agua de boca, que, según apunta la entidad, "está garantizado". Así, y como advirtió la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE),

Si se produjera el corte del riego, estas 18.000 ha., propiedad de 800 agricultores, se quedarían sin agua. Una superficie que está repartida entre los municipios de Yesa, Javier, Sangüesa, Cáseda, Gallipienzo, Carcastillo, Mélida, Santacara, Traibuenas, Caparroso, Rada, Villafranca, Milagro, Cadreita, Arguedas y Valtierra.

Según apuntaron este miércoles desde el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, “la campaña de riego finaliza el 5 de octubre, pero la estimación de disponibilidad de agua de riego si no hay precipitaciones nos llevaría a un periodo de 20 días en el que no se podría regar”. “En cualquier caso hay que tener en cuenta que, en este momento, todavía estamos hablando de un escenario hipotético”, puntualizaron desde el Ejecutivo foral.

INCERTIDUMBRE ENTRE LOS REGANTES

La mitad de esas 18.000 hectáreas que se verían afectadas por el corte de Yesa se dedica a cultivos de cereal de invierno, “por lo que no tendría afección”. Por su parte, el 50% restante corresponde, principalmente, a maíz y forraje. “En el caso del maíz, el 95% de los regantes ya ha finalizado la campaña de riego, pero preocupa, en el caso del forraje, los últimos cortes”, explicaron desde el Ejecutivo foral.

Así lo confirmó este miércoles el vocal de la Permanente de Bardenas y presidente de la Comunidad de Regantes de El Ferial, Félix Rodrigo, integrada por 160 agricultores que riegan 1.410 ha. De ellas, 700 están en Bardenas y son cultivadas por agricultores de Caparroso, Villafranca, Cadreita, Arguedas y Valtierra. Las restantes están en las corralizas de Caparroso y Valtierra.

“Ahora, afortunadamente, estamos terminando con los cultivos de verano, y esos los vamos a terminar bien”, señaló Rodrigo, quien apuntó que el principal problema en estos momentos es la incertidumbre que genera entre los agricultores la actual sequía. “La gente está plantando ahora los cultivos de otoño como el brócoli, habas, etc, pensando que va a llover, pero como se cierre Yesa, esas plantaciones se van a quedar sin agua. Y estamos hablando de cultivos que van a congeladoras, que tienen ese valor añadido y generan mucha mano de obra, con lo que ello supone. Son plantaciones que no consumen mucha agua, pero hace falta la suficiente para que se desarrollen, y más teniendo en cuenta que algunos de ellos no terminan hasta Navidad”, explicó.