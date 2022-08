Un cohete musical en Monteagudo

Monteagudo serán desde este domingo un rumor de voces festivas. Los vecinos han aguantado estoicamente dos años sin celebraciones y ahora que la localidad recobra su espíritu festivo para honrar a su patrón San Roque, disfrutarán como nunca aunque con sus actos de siempre. “Iremos soltando poco a poco tanta adrenalina contenida, dosificándola para que nos dure hasta el final y fluya de nuevo la alegría”, declaró el alcalde, Mariano Herrero, quien añadió que “el esquema de las fiestas es siempre el mismo, con orquestas, charangas, vacas, comidas y actos religiosos”. Y así se repetirá este año. Las calles deserán desde este domingo un rumor de voces festivas. Los vecinos han aguantado estoicamente dos años sin celebraciones y ahora que la localidad recobra su espíritu festivo para honrar a su patrón San Roque, disfrutarán como nunca aunque con sus actos de siempre. “Iremos soltando poco a poco tanta adrenalina contenida, dosificándola para que nos dure hasta el final y fluya de nuevo la alegría”, declaró el alcalde,, quien añadió que “el esquema de las fiestas es siempre el mismo, con orquestas, charangas, vacas, comidas y actos religiosos”. Y así se repetirá este año.

La novedad estará en el balcón del ayuntamiento, pues será el Grupo de Auroros de Monteagudo quien tendrá el honor de prender la mecha que inicie el ciclo festivo en la localidad ribera.

Sobre el presupuesto para los 7 días que durarán las fiestas, Herrero explicó que será aproximadamente la misma cuantía que en años anteriores -en 2019 fueron 85.000€-.

“Hace tiempo que pensé en los auroros para el cohete”

No hay duda de que Mariano Herrero Ibáñez (NA+) lleva una vida dedicada al servicio de su pueblo, Monteagudo. Y es que, desde que entró al Ayuntamiento como concejal en el año 2003, ha formado parte de todas las corporaciones municipales hasta el día de hoy. En 2007 fue elegido alcalde y renovó su legislatura en tres ocasiones, lo que significa que lleva 16 años en el cargo.

Son sus decimocuartas fiestas al frente de la alcaldía de Monteagudo, pero ninguna edición ha sido tan especial como esta, tras este parón de dos años…

En realidad todas las fiestas son especiales, lo que pasa es que ahora la gente tiene más ganas de salir. Una vez has organizado tantas fiestas, creo que todas son más o menos iguales. La dificultad añadida que tienen estas es que, tras los dos años de pandemia, algunas orquestas han desaparecido y el sector artístico y taurino han estado inactivos, por lo que dispones de menos oferta y lo que hay es más caro.

El cohete lo lanzará el Grupo de Auroros de Monteagudo…

Hace tiempo que había pensado en ellos para lanzar el cohete. Es un grupo que no llama mucho la atención, pero que, sin embargo, está presente en todas las fiestas despertando al pueblo con sus cánticos puntualmente. Llevan mucho tiempo y hay mucha gente implicada en este grupo, sin hacer reivindicaciones y sin algarabías, simplemente dando un servicio a sus vecinos. Y esta es la manera de agradecérselo.

¿Cuáles serán los actos principales de las fiestas?

El esquema de las fiestas es siempre el mismo: orquestas, charangas, vacas, comidas y actos religiosos. Luego está el Paloteado, hay actividades como catas de cerveza y vino…

¿Alguna novedad?

Nuestra estructura de fiestas no te permite hacer grandes variaciones porque si no se solaparían varios actos. La única novedad es que hemos juntado el Día de los Jóvenes con el del Niño, que será el último día, y hemos cambiado el orden de los días dedicados a los demás colectivos: el Día de la Mujer será el 17, el del Jubilado el 18, el del Hombre el 19 y el del Niño y los Jóvenes el 20.

Y como monteagudano, ¿qué le gusta hacer en fiestas?

A mí me gustan tanto los días que son más protocolarios como los que no lo son tanto. Disfruto con las procesiones del día de la Virgen y de San Roque, que creo que son tradiciones que debemos mantener porque son muy representativas del sentir del pueblo y de su cariño hacia la Virgen y el patrón, pero también me gustan las orquestas, las vacas… Se puede decir que soy un monteagudano más a la hora de divertirme.

¿Qué le diría a los vecinos y visitantes que van a disfrutar de los festejos?

Me gustaría animar a todos los monteagudanos y visitantes de otras localidades a que participen en todos los actos que organiza el Ayuntamiento. También aprovecho para agradecer la colaboración de toda la gente que contribuye a que las actividades festivas lleguen a buen fin.

SUS PROYECTOS

¿En qué proyectos se encuentra trabajando el Ayuntamiento actualmente?

En cuanto a proyectos directos de fin de legislatura, uno procura terminar lo que está empezado. Ahora mismo tenemos alguna pequeña inversión, como la reforma de parte de las piscinas y los vestuarios. También vamos a asfaltar el camino de Prado Bajo, que es una circunvalación que rodea el pueblo, para que cuando llueva la gente pueda andar sobre asfalto o practicar ciclismo. En realidad, son cosas pequeñas. No tenemos ningún proyecto grande porque teníamos pendiente la ampliación del polígono industrial pero eso no depende de nosotros sino del Gobierno de Navarra y sus inversiones. Lo mismo ocurre con la concentración parcelaria. Son cosas que nos gustaría hacer, que las hemos propuesto, pero que no dependen de nosotros.