Sin concretar la nueva ubicación de las ferias de Tudela

La habitual localización de las ferias en elya es historia ya que, como es sabido, la CHE no permite que sigan ahí al ser una zona inundable. A ello se une que el citado paseo estará el año que viene en obras, ya que en septiembre se comenzará el futuro corredor verde que transformará esa zona. El Ayuntamiento, ante esta situación, ha venido informando de que busca una nueva ubicación para las ferias aunque el alcalde,, en su valoración de estas fiestas reconoció que no se ha decidido aún. “Estamos mirando varios emplazamientos que no estén muy lejos porque la gente quiere las ferias y los fuegos artificiales cerca”, dijo. Como se recordará se rumoreó reubicarlas en el paseo de los Poetas, lo que generó quejas de los vecinos. Además, el Ayuntamiento, en el concurso para los fuegos artificiales que ahora se lanzan junto al Ebro, dijo que se podrían celebrar allí o en la avenida Naranjel.