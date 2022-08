Tudela cierra con el ‘Pobre de mí ’ sus fiestas más “multitudinarias”

Tudela ya descansa después de 8 intensos días de ya descansa después de 8 intensos días de fiesta por todo lo alto, en los que las ganas por recuperar los años perdidos por la pandemia fueron la gasolina que animó a la gente a participar masivamente en esta edición del ciclo santanero que, precisamente para ‘compensar’ el parón lúdico por la covid, se alargó una jornada más de lo habitual.

En la madrugada de este lunes, y con la plaza de los Fueros llena hasta la bandera, el alcalde de Tudela salió al balcón de la Casa del Reloj para agradecer a los tudelanos su participación en las que denominó como “las mejores fiestas de la mejor ciudad del mundo” y pronunciar después los tradicionales “¡vivas!” a Tudela, Navarra y Santa Ana antes de lanzar el cohete del ‘Pobre de mí’. Un cohete del que se encargan desde 2012 las personas que son nombradas cada año ‘Tudelano Popular’ -en esta edición el título lo recibió Luis Salcedo ‘Pichurri’ del restaurante Remigio- y que lanzó Toquero porque, según dijo, no sabía por qué no había subido ‘Pichurri’ al balcón.

VUELTA "A LA VIDA"

El alcalde, que estuvo acompañado por varios concejales en el acto de fin de las fiestas, dijo tener unas “increíbles sensaciones” con respecto a la marcha de las mismas. “Creo que han sido las fiestas de la vuelta a la vida, que es lo importante. Han sido 8 días increíbles como nunca habíamos soñado. Ya desde el cohete, que fue el más multitudinario que se recuerda en Tudela, triplicamos la población en la ciudad con todo lo que ello conlleva a nivel de retorno económico y turístico”, afirmó.

Respecto a las incidencias ,aseguró que no ha habido ninguna “destacable”. “Solo lo típico de unas fiestas con tanta población”, comentó al prinicipio, para luego concretar “algún robo” que, según dijo, se está investigando.

En sus agradecimientos, que fueron muy extensos, hizo hincapié en el comportamiento de los jóvenes. “Durante dos años les hemos pedido y prohibido mucho. Estas fiestas se han comportado increíblemente bien. Es un orgullo la juventud que tenemos en Tudela y en la Ribera, que también han venido a disfrutar. Más de 7.000 jóvenes vinieron a la fiesta de Dj’s, un récord, y sin ninguna incidencia reseñable. Por eso, les doy las gracias”, explicó.

VALORACIÓN "DE SOBRESALIENTE"

VALORACIÓN "DE SOBRESALIENTE"

Toquero tampoco escatimó. "Las fiestas han sido un éxito. Primero, porque la ampliación de un día más ha sido un gran acierto, ya que nos lo han dicho las peñas, los bares, los comercios, la hostelería… Y lo hemos visto en las calles: hoy -por el domingo- ha habido un vermú increíble y la noche del sábado fue apoteósica, con mucha gente. También hemos hecho actividades para todas las edades y los almuerzos en diferentes puntos de la ciudad han funcionado muy bien, con colas kilométricas… Estoy muy contento porque son las fiestas que NA+ quería organizar. Por tanto, valoración de sobresaliente", comentó.

Desde el punto de vista económico, el primer edil concretó que las peñas, los bares y la hostelería “están contentos” y que “han cumplido con sus expectativas e incluso se han superado”, pero no añadió novedades a la polémica de los vendedores ambulantes, que habían protestado por su nueva ubicación en el paseo del Queiles. “Hablaremos con ellos y veremos si se puede mejorar de cara al año que viene”, se limitó a responder.

Respecto a quejas por el ruido, dijo que se ha cumplido “a rajatabla el control de horarios y volumetría de la hostelería y bares”.

Por último, reiteró su disconformidad con la ausencia de la presidenta de Navarra, María Chivite, en la procesión de Santa Ana. “Me da pena que no acompañara a los tudelanos en su día grande. No por mí, que yo disfruté como el que más sacando a nuestra patrona, pero creo que no estuvo a la altura”, dijo. “Ella tendrá que decir por qué no vino. Si no puede venir, que puede ser lógico por su agenda, podría haber delegado en un miembro de su Gobierno”, concluyó.

El Tudelano Popular no recibió aviso del Ayuntamiento para subir al balcón

La costumbre de las últimas ediciones de las fiestas de Santa Ana hacía prever que el Tudelano Popular, galardón que entrega anualmente la peña Ciudad Deportiva y que este año recayó en Luis Salcedo Zabalza “Pichurri” del restaurante Remigio, subiría al balcón de la Casa del Reloj para lanzar el cohete del ‘Pobre de mí’ con el que se cerraron las fiestas patronales de 2022, aunque sin embargo, fue el alcalde quien prendió la mecha. El propio Tudelano Popular explicó a este periódico que nadie le avisó para que subiera al balcón pese a estar a la espera de la llamada del Ayuntamiento, pues había sido notificado por la peña Ciudad Deportiva de que seguramente tendría el honor de ser el protagonista de este acto. Previamente, concretamente en el propio acto, el alcalde había dicho desconocer por qué no había acudido. “No hay ningún inconveniente con él. Yo estuve con el Tudelano Popular poniéndole el pañuelo y desconozco por qué no ha subido”, afirmó Toquero.