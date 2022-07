Tudela recupera la esencia de su Novena

Si las fiestas patronales de Tudela recuperan la normalidad este año, uno de los actos más importantes de sus días previos no iba a ser menos. La Novena a Santa Ana recobrará su esencia este domingo a las 20.30 horas cuando la Catedral se llene de vecinos que anhelan volver a escuchar los cánticos en honor a su patrona. El aforo será, por tanto, del 100% después de dos años en los que este popular acto religioso tuvo que adaptarse a las medidas de prevención sanitarias propias de la pandemia: en 2020 se desarrolló a puerta cerrada y se emitió por Facebook, mientras que en 2021 el aforo fue reducido.

El Coro Joaquín Gaztambide será, como acostumbra, el encargado de deleitar al público con los cánticos, aunque este año contará con una novedad. Marcial Casajús será el director en sustitución de José María Lafuente, que causa baja por motivos de salud. “Espero que sea mi primer y último año, porque quiero que José Mari se recupere pronto”, deseó Casajús al reconocido director, que ha dirigido la Novena en más de veinte ocasiones.

Casajús, por su parte, se encontraba en el retiro desde que se desligó del Coro de Murchante hace unos años. “Ahora me han buscado para ver si podía dirigir la Novena porque ya estuve en el Coro Joaquín Gaztambide hace más de 30 años y sustituí al entonces director, Tomás Asiáin, cuando enfermó”, recordó al mismo tiempo que reconoció que se trata de todo un desafío. “Para mí es un reto porque la he cantado pero nunca la he dirigido”, indicó.

'GOZOS' DE GAZTAMBIDE Y VILA

El coro cuenta habitualmente con 35 integrantes (entre sopranos, contraltos, tenores y bajos), pero este año recibe a una veintena de personas únicamente para la Novena, que se interpretará todos los días desde el domingo 17 hasta el lunes 25 a las 20.30 horas, justo después del Rosario (19:45 h.) y la Misa (20h.)

Este año se interpretarán los Gozos de Gaztambide y Vila de manera intercalada (uno cada día), acompañados de La Salve de Hilarión Eslava (días 17, 23 y 25) y el Himno en Honor a Santa Ana compuesto por Tomás Jiménez (todos los días). Según Pilar Mendizabal, una de las integrantes del coro con más experiencia, “el Gozo de José María Lafuente no lo podremos interpretar por falta de presupuesto”. “Es una composición más moderna y que requiere más orquestación”, explicó aludiendo a la banda, que estará compuesta por 18 músicos (la mayoría cuerdas y algún viento).

Respecto al problema del ruido que se ha reportado en anteriores ediciones, Mendizabal ha pedido a los asistentes que sean “respetuosos”. “Al ser tan popular, podemos entender cierto murmullo, pero no el barullo de otros años”, indicó.