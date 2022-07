Las fiestas de Tudela contarán con un nuevo homenaje

A los tradicionales homenajes que organizan distintas peñas de Tudela durante las fiestas patronales que celebra a finales de julio la ciudad, se sumará en esta edición uno más. Será el reconocimiento al ‘Abuelo de Tudela’, que ha puesto en marcha la peña La Jota y que en esta, su primera edición, lo recibirá Julián Valero García en un acto que tendrá lugar el día 25 de julio, a las 12 horas, en la plaza Yehuda ha-Levi.

Como explicó Sonia Ayensa Redrado, vocal de la junta de la entidad promotora de la iniciativa: “Esta idea surgió en una comida que hicimos en la peña. Me pregunté, si hay homenaje a la Abuela de Tudela, ¿por qué no va a haber al Abuelo?”. “Así no habrá distinciones”, sentenció.

MUCHA "ILUSIÓN"

Julián Valero, de 77 años, reconoció que le hace “ilusión” este premio. Además, al ser preguntado por las fiestas, Valero aseguró que lo que más le gusta son “las corridas de toros”.

Por su parte, Alfonso de la Fuente, también vocal en la junta de la Jota, agradeció la disposición del homenajeado y la colaboración de su familia. “Lo han puesto todo muy fácil”, señaló. “Elegimos a Julián porque es encantador”, añadió Ayensa, quien destacó de Valero su pasión por sus nietos. “Colabora muchísimo con ellos”, explicó.

ISMAEL URZAIZ, TUDELANO AUSENTE

Dentro de los tradicionales homenajes de las peñas está el que tributa La Jota al Tudelano Ausente. En esta ocasión, lo recibirá el exfutbolista Ismael Urzaiz Aranda, que militó en el Athletic Club de Bilbao y Real Madrid, entre otros equipos, y que fue internacional con la selección española. Alfonso de la Fuente destacó de Urzaiz que “lleva muchos años fuera de Tudela y es una persona conocida en la ciudad”. Patricia Urzaiz Aranda, hermana del homenajeado, que no pudo desplazarse a Tudela para su presentación, dijo que “está muy contento y muy agradecido”. “Tenía un viaje preparado para ir con la familia a California pero lo ha cancelado por venir aquí”, añadió. Su madre, Sagrario Aranda Lasheras, añadió: “Le gusta mucho Tudela. Siempre está deseando venir”. Urzaiz será homenajeado el 27 de julio a las 12 horas en la plaza Yehuda ha-Levi.