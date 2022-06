I-E y PSN ven "falta de planificación" de NA+ con el centro sobre la verdura

oposición en Olga Risueño (Ángel Sanz (PSN), han coincidido este miércoles al criticar la “falta de planificación” del equipo de Gobierno de con el centro dedicado a la verdura, el producto estrella de la ciudad, y a la gastronomía, que va a poner en marcha en la antigua iglesia de San Nicolás con un coste de 1,2 millones de euros. Los portavoces de los dos grupos municipales de laen Tudela I-E ) y, han coincidido este miércoles al criticar la “falta de planificación” del NA+ con el, el producto estrella de la ciudad, y a la gastronomía, que va a poner en marcha en lacon un

Un centro que llevará el nombre de Tudela green temple y cuya creación anunció el martes NA+ en este templo cerrado desde hace décadas y de propiedad municipal desde 2007. Su contenido, aún no definitivo ya que se estudia un informe encargado a una empresa externa, incluirá un área de acogida informativa y expositiva; gastroteca-minitienda; y áreas de catas, de formación no reglada, y de innovación e investigación. Las obras se prevén iniciar en otoño con el fin de que finalicen hacia final de 2023.

MÁS CONSENSO

Olga Risueño dijo no tener más información sobre esta iniciativa que lo que ha visto en prensa, y consideró importante que en “este tipo de proyectos, que son estratégicos para la ciudad” no se tomen “decisiones unilaterales pensando que uno lo sabe todo, sino que deberían escuchar a la gente”. “Creo que falta todo el proceso de escuchar a las personas implicadas en la mesa específica de San Nicolás que había para ver cuáles son las necesidades reales no en cuanto a obra, que es evidente que necesita una intervención, sino en lo referente al contenido. Debería haberse hablado en esa mesa con las partes interesadas -vecinos, etc-, y decidir si eso realmente es lo que necesita el Casco Antiguo. Porque no vale invertir mucho dinero en una obra si no tienes un proyecto sólido, demandado y con un estudio real de las necesidades. Me parece que la planificación brilla por su ausencia”, expuso, al tiempo que insistió en que se trata de una decisión “otra vez unilateral” en un proyecto estratégico “que debería tener más consenso”. “Puede decidir luego NA+, porque para eso es el equipo de Gobierno, pero al menos reunir a diferentes actores, escuchar las alternativas y valorar”, apuntó.

Respecto al uso anunciado para San Nicolás afirmó: “No me parece que sea lo más adecuado, pero tampoco sabría contestar exactamente porque no sabemos qué van a hacer. Le han puesto un nombre y ya está, pero hay que dotarlo de contenido y programación. Eso, aparte de que tenemos miedo para muchos idiomas, pero pensamos que llamarlo Tudela green temple es muy moderno, como si eso fuera algo que le diera un plus, y creo que no es así”, dijo. Consideró que las verduras en Tudela y la Ribera “son esenciales” y que habría que cambiar muchas cosas “del concepto de las Fiestas de la Verdura”.

IMPROVISACIÓN

Ángel Sanz explicó también que desconocía este proyecto y añadió que “una vez más, NA+ ha demostrado su oscurantismo”. “Es otra decisión más de NA+ de manera unilateral, sin contar en la utilidad de ese espacio con los tudelanos, ni con los agentes sociales ni la oposición”, señaló. En este sentido, aludió también a la mesa que había sobre San Nicolás, “que creó Luis Casado (UPN) en su momento, y NA+ no la ha convocado”.

Insistió en “la falta de planificación real y absoluta que tiene esta forma de trabajar del equipo de Gobierno, que está haciendo este proyecto porque están ya en periodo electoral, como quien dice”. Añadió que NA+ en su programa electoral “creo que no había pensado en ubicar el centro en San Nicolás”. “Es fruto de la improvisación”, expuso.

Dijo que este “no es un proyecto socialista”. “Obviamente entendemos que tenemos que dotar a San Nicolás de un espacio útil, pero no nos habíamos planteado el hecho de qué ubicar en él, y creo que ni ellos mismos”. Teniendo en cuenta que se prevé finalizar en la próxima legislatura “en caso de que gobernemos en Tudela veremos qué hacer con ese proyecto”.