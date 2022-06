Más de 100 vecinos piden una Tudela “mejor gestionada”

la gestión actual nos devuelve a tiempos oscuros, a una Tudela en blanco y negro, rota y dividida, en la que se subrayan nuestras diferencias en lugar de todo aquello que nos une, que es mucho más”. “Las personas que firmamos este documento somos independientes. Somos ciudadanas que creemos que gobernar Tudela es algo más que sacarse fotos. Pensamos, sinceramente, que, a una Tudela en blanco y negro, rota y dividida, en la que se subrayan nuestras diferencias en lugar de todo aquello que nos une, que es mucho más”.

Este es uno de los fragmentos del manifiesto que firman 104 vecinos y vecinas de la capital ribera y que critica la actual gestión municipal de Navarra Suma, que gobierna con mayoría absoluta.

Los firmantes, abiertos a la adhesión de más ciudadanos, reiteran que no están afiliados a ningún partido, pero que comparten una misma idea de ciudad. Y añaden que su unión surge de un “llamamiento a la reflexión colectiva de tres partidos políticos: Batzarre, Izquierda Unida y Podemos-Ahal Dugu”.

A partir de esa “puerta abierta” al debate, señalan, “estas personas independientes han ocupado un espacio que ahora quieren ensanchar y abrir a más ciudadanos y ciudadanas de diferentes sensibilidades progresistas” para buscar “un proyecto integrador en el que tengan cabida personas, colectivos, asociaciones y partidos que en la actual legislatura se han visto totalmente relegados al ostracismo”.

CARAS CONOCIDAS

Entre los firmantes hay muchas caras conocidas, también por su pasado político. Uno es el que fue alcalde de Tudela la pasada legislatura por Izquierda-Ezkerra y actual director general de Vivienda del Gobierno de Navarra, Eneko Larrarte. También figura la que fue concejala del PSN Ruth de Rioja; Ana Figueras, ex concejal y ex parlamentaria por IU; el ex gerente de Consorcio Eder Abel Casado o el escritor Carlos Aurensanz.

El manifiesto incide en que esta legislatura “la ciudad ha perdido demasiadas oportunidades” y que no hay voluntad de “escuchar, resolver problemas, compartir ideas y trabajar sumando esfuerzos”. “Es urgente e imprescindible una reconexión con la ciudadanía, que quienes nos representan nos pregunten y nos tiendan la mano”, añaden, al tiempo que inciden en la crítica a NA+.

“Es posible conseguir que estos tres últimos años sean solamente un paréntesis que nos recuerde lo que sucede cuando no nos responsabilizamos, cuando se apuesta por proyectos vacíos y ocurrencias, cuando se desprecia la diversidad y se arrincona la cultura, y cuando no se cuida bien cómo se invierte el dinero de todos”, dicen.